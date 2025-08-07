Bạo hành bé 14 tháng tới tử vong: Có thể xét dấu hiệu hành vi giết người?

Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giam về tội Cố ý gây thương tích. Quyên là bảo mẫu ném cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) xuống đệm, khiến đầu cháu đập xuống nền nhà vào ngày 16/7 do bực tức vì cháu bé quấy khóc.

Cháu bé sau đó bị nôn ói, người tím tái, co giật. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tới ngày 5/8, cháu K. đã tử vong tại bệnh viện.

Quá trình giải quyết sự việc, Quyên từ chối trích xuất dữ liệu camera giám sát. Làm việc với công an, bảo mẫu này tiếp tục quanh co, chối tội, khai rằng cháu bé ngồi ăn trên ghế, bị ngã ngửa ra sau rồi đập đầu xuống đất. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên xác định lời khai là sai sự thật, buộc Quyên phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Sự việc gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội. Nhiều độc giả Dân trí cho rằng với hành vi của Quyên, cần xem xét hành vi có dấu hiệu của tội giết người, đồng thời không xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ bởi sự quanh co, lươn lẹo, thiếu thành khẩn của bảo mẫu này.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Quyên (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc gây bức xúc trong xã hội, thể hiện sự vô cảm, thiếu tình người, suy đồi về nhân cách, đạo đức của nữ bảo mẫu. Với hành vi đã thực hiện, việc công an bước đầu khởi tố Quyên về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 là hoàn toàn hợp lý.

Quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan công an sẽ làm rõ nhiều vấn đề liên quan tới hành vi của bảo mẫu này như tình trạng thể chất của cháu bé tại thời điểm xảy ra sự việc ra sao, mối tương quan giữa cháu bé và bảo mẫu khi đó; hành vi của bảo mẫu được thực hiện như thế nào, lực ném ra sao, độ cao khi ném cháu bé rơi xuống đất là bao nhiêu; vị trí ném cháu bé xuống là khu vực nào, có tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng hay không hay cơ chế hình thành vết thương sọ não của cháu bé như thế nào.

Đồng thời, cần xác minh ý chí chủ quan và mức độ, tính chất, hậu quả hành vi của Quyên khi thực hiện hành vi là gì, có nhằm tước đoạt mạng sống cháu bé hay biết hành vi có thể xâm phạm tới tính mạng của cháu nhưng vẫn bỏ qua để tiếp tục thực hiện hay không.

Từ những vấn đề cần xác minh như trên, nếu kết quả cho thấy Quyên ném cháu bé xuống nệm chỉ đơn thuần do tức giận vì quấy khóc, lực ném và độ cao chưa tới mức có thể lập tức tước đoạt tính mạng cháu bé, đồng thời việc cháu bé ngã từ nệm xuống đất là sự kiện nằm ngoài ý chí chủ quan, kiểm soát của bảo mẫu này... có thể xử lý Quyên về tội Cố ý gây thương tích.

Theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung làm chết người có thể bị truy tố với khung hình phạt 7-14 năm tù.

Quyên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Ngược lại, nếu kết quả xác minh cho thấy Quyên thực hiện hành vi có tính chất quyết liệt, dứt khoát, nhằm xâm phạm tính mạng cháu bé hoặc không nhằm tước đoạt tính mạng nhưng được thực hiện một cách nguy hiểm, có thể lập tức gây ảnh hưởng tới tính mạng nhưng vẫn tiếp tục thực hiện, có thể xem xét dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Về việc Quyên ban đầu không hợp tác, không thành khẩn khai báo, trong quá trình giải quyết, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét không áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" theo khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 cho nữ bảo mẫu này.

Theo Điều 54 Bộ luật này, người có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ có thể được Tòa án quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Bởi vậy, việc có nguy cơ mất đi một tình tiết giảm nhẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mức án mà người phụ nữ này có thể phải chịu sau này.