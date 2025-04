Bắt giữ đối tượng cất giấu 6 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn

Ngày 29/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, Công an xã Cẩm Ngọc đã thực hiện rà soát và quản lý chặt chẽ địa bàn cũng như các đối tượng liên quan.

Công an xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chinh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đặc biệt, thông qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an xã Cẩm Ngọc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Chinh (SN 1977), trú tại xã Cẩm Ngọc, về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng đã giao nộp toàn bộ số vũ khí đang cất giấu, bao gồm 6 khẩu súng các loại cùng một số linh kiện súng và 1.091 viên đạn chì.

Tang vật do công an thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo lời khai của Nguyễn Xuân Chinh, số vũ khí này được đối tượng mua trên mạng xã hội với mục đích sưu tầm và săn bắn.

Vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.