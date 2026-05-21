85 người nước ngoài thuê khách sạn ở TPHCM nghi lập "trung tâm" lừa đảo

Ngày 21/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thuê khách sạn tại phường Thuận Giao, làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các công tác nghiệp vụ, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nhiều người nước ngoài cư trú.

Qua đó, đơn vị phát hiện 85 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê một khách sạn ở phường Thuận Giao, lắp đặt hệ thống máy tính để hoạt động phi pháp.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này do hai đối tượng cầm đầu là cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Bước đầu, các đối tượng khai thuê khách sạn với giá 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú và đặt máy móc cho cả băng nhóm. Riêng H.G. khai trước khi qua Việt Nam, từng làm quản lý "ký túc xá" cho một công ty hoạt động tại Campuchia.

Gần đây, H.G. được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức “ký túc xá” và đặt máy móc tại TPHCM.

Đầu tháng 5, hai vợ chồng H.G nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất với nhiệm vụ thuê khách sạn, đón các đối tượng khác, tập kết và lắp đặt máy móc, nhưng chưa kịp hoạt động thì bị phát hiện.

Toàn bộ máy móc được các đối tượng đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Cơ quan chức năng thống kê số lượng máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng của nhóm này lên đến 400 chiếc.

Trong 85 đối tượng trên có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ, một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy thông qua các đường ngang, lối tắt khu vực biên giới.

Các đối tượng cho biết, ngay sau khi nhập cảnh, đã bị "người quản lý" thu hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn ở TPHCM.

Cũng trong thời gian này, qua công tác khai báo tạm trú, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, phát hiện nhóm 30 người mang quốc tịch Philippines lưu trú bất thường tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn, TPHCM.

Các đối tượng khai đã ở Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số đến từ Malaysia. Nhóm này được 5 người Đài Loan (Trung Quốc) đưa sang TPHCM. Bước đầu, 5 đối tượng người Đài Loan khai đã từng hoạt động trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.

Đến ngày 20/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện căn hộ có 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cư trú, có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.