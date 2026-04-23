Công an TPHCM bắt "thầy trừ tà" Master Dũng Văn

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ngụ phường Long Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa, Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” có hơn 120.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách xác định chủ tài khoản kênh TikTok trên là Nguyễn Văn Dũng (cư trú tại căn hộ thuộc khu Vinhomes Grand Park, phường Long Bình). Phòng An ninh nội địa phối hợp với Công an phường Long Bình mời Nguyễn Văn Dũng lên làm việc.

Bước đầu, Dũng thừa nhận sử dụng tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” để đăng tải nhiều nội dung mê tín. Anh ta tự nhận có khả năng cảm xạ, giải quyết các vấn đề tâm linh như oan gia trái chủ, âm binh quấy phá, nhằm thu hút người xem.

Đối tượng đưa ra mức phí 5-30 triệu đồng/lần "ra tay" giải quyết. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện được như cam kết. Một trường hợp bị anh ta lừa đảo 33 triệu đồng đã nộp đơn tố cáo gửi đến công an.

Theo cảnh sát, gần đây có nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tự xưng “thầy”, có khả năng tâm linh, cảm xạ, giải nghiệp, trừ tà. Thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển số tiền lớn nhưng không nhận được bất kỳ giá trị thực tế nào. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Qua đó, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không nghe, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.