Bắt giữ 21 "con bạc" sát phạt dưới tầng hầm quán karaoke lúc nửa đêm

Ngày 15/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Lương Sơn tiếp tục điều tra vụ việc 21 đối tượng bị bắt quả tang có hành vi đánh bạc dưới tầng hầm quán karaoke trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Công an ập vào tầng hầm quán hát và bắt quả tang 21 đối tượng đang "sát phạt" nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 14/2, nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Lương Sơn, Công an xã Nhuận Trạch kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 21 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại tầng hầm quán Karaoke thuộc xóm Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.

Số tiền thu được trên chiếu bạc lên đến gần 80 triệu đồng.

Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tại chiếu bạc 77,9 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan; đồng thời đưa 21 đối tượng về cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Quá trình làm việc, cơ quan công an đã xác định đối tượng Phan Ngọc Hùng (SN 1984), có hộ khẩu thường trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc. Được biết, Hùng là con rể của chủ quán karaoke.

Các đối tượng cầm đầu vụ đánh bạc đang bị tạm giữ để điều tra.

Hiện lực lượng chức năng đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng cầm đầu, có liên quan để tiếp tục thực hiện việc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.