Bắt giữ 205 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia

Sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào rạng sáng cùng ngày công an tỉnh này đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng đã bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Campuchia), từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) về Công an tỉnh Tuyên Quang để làm rõ hành vi phạm tội.

Cảnh sát di lý các đối tượng về Việt Nam (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại tại tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước, các đối tượng lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.

Theo cảnh sát, phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng xấu sử dụng đó là giả danh lực lượng công an để gọi điện, hướng dẫn các nạn nhân cài đặt hộ khẩu điện tử; giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế gửi đường link có chứa mã độc.

Cảnh sát lấy lời khai các đối tượng (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Khi bị hại ấn vào đường link sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị các đối tượng xấu chiếm đoạt tiền trong các ứng dụng tài khoản ngân hàng.

Nhà chức trách cho hay, đến ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác xuất cảnh sang Campuchia, phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra tại Đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia.

Tại các địa điểm nêu trên, cảnh sát đã phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu; tạm giữ 10 máy tính và 25 điện thoại di động.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là chuyên án bắt giữ được số đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh, phân loại số đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.