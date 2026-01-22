Bắt giữ 2 thanh niên lừa hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng

Ngày 22/1, Công an xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng SN 1999, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an trước đó phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo nhà xe, tài khoản ngân hàng và số điện thoại "rác" nhằm tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Nguyễn Chiến Thắng (bên trái) và Đoàn Xuân Thế (Ảnh: Công an cung cấp).

Hôm 20/1, lực lượng công an đã bắt giữ Thắng và Thế sau thời gian điều tra, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hai người này khai nhận thực hiện hành vi phạm tội bằng việc lợi dụng nhu cầu đi lại lớn trong dịp Tết Nguyên đán khi vé xe khan hiếm, người dân phải đặt trước.

Thắng và Thế lập nhiều tài khoản Facebook giả danh nhà xe như "Xe khách Bảo Nam", "Xe khách Minh Dũng" đăng bài quảng cáo bán vé trong các hội nhóm, yêu cầu khách chuyển trước 50% tiền vé để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2025 đến nay, Thắng và Thế đã lừa đảo hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Theo cơ quan công an, cả 2 đối tượng đều có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.