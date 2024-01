Bắt giữ 2 đối tượng vác thanh đao dài gần 1m đi cướp tài sản

Ngày 28/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Sỹ Tú (17 tuổi, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và Mạc Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi, ở huyện Nam Sách, Hải Dương) về tội Cướp tài sản.

2 đối tượng và tang vật gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h45 ngày 20/1, Tú và Hoàng đi xe máy trên đoạn đường thuộc phường Nhị Châu (TP Hải Dương) phát hiện một phụ nữ 56 tuổi (ở xã Tiền Tiến, TP Hải Dương) nên đã chặn xe máy lại, dùng thanh đao dài 80cm đe dọa.

Do bị đe dọa, người phụ nữ trên sợ hãi phải đưa cho 2 đối tượng 1 chiếc điện thoại Samsung trị giá 3 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, lúc 2h15 cùng ngày, trước cửa số nhà 46 phố Tây Hào (phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), Hoàng và Tú đã gây ra vụ cướp tiền (690.000 đồng) của một phụ nữ (52 tuổi, ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), khi người này đi xe máy qua khu vực trên.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Dương làm rõ 2 đối tượng trên còn thực hiện một số vụ cướp tài sản khác ngay trong đêm 19 rạng sáng 20/1.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã cùng nhau đi thực hiện nhiều vụ cướp tài sản.

Được biết trước khi gây án, Phạm Sỹ Tú từng là học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Hải Dương. Tú tự ý nghỉ học tại trung tâm từ tháng 12/2023.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an điều tra làm rõ.