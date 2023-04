Bắt Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Ngày 27/4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Giả mạo trong công tác, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hồ Đình Thái Hòa (48 tuổi) - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (Ảnh: Bộ Công an).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với bị can Hồ Đình Thái Hòa.

Vụ án đang được tập trung làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) (Ảnh: Bộ Công an).

Liên quan đến "đại án đăng kiểm", cuối tháng 3 vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2023 của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, công an của 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can đối với 7 tội danh. Số vụ án, số bị can dự báo chưa dừng lại.

Các đối tượng phạm tội đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn. Ngoài ra, từ năm 2018 đến năm 2022, các đối tượng phạm tội đã cấu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước để kiểm định cho gần 40.000 xe cơ giới cải tạo.

Trong số gần 40.000 xe nói trên có rất nhiều phương tiện không đủ quy chuẩn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, nội dung này công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Điều này gây ra các hệ lụy về tai nạn giao thông, thiệt hại kinh tế và các vấn đề xã hội khác.