Bắt giám đốc doanh nghiệp về tội trốn thuế

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do ông Phùng Xuân Phong (SN 1984) làm giám đốc, được thành lập vào tháng 4/2019. Công ty này được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Tuy nhiên, công ty này không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Phùng Xuân Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Dù vậy, công ty này đã xuất bán gần 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho gần 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng.

Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các "công ty ma", để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.

Trước đó, ngày 7/1/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc; ra lệnh bắt tạm giam 1 bị can nguyên là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà (Hà Tĩnh).