Bắt được nghi phạm lao vào nhà đâm 2 vợ chồng đang xem ti vi

Dân trí Liên quan đến vụ "Hai vợ chồng đang xem ti vi bị kẻ xấu lao vào đâm nhiều nhát, cướp tài sản", ngày 26/10, công an cho biết đã bắt được nghi phạm.

Công an Trà Vinh cho biết, sau khi xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Trà Vinh đã bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực phường 9, TP Trà Vinh.

Hiện công an đã bắt được nghi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: Hồ Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm khoảng 20h30 ngày 24/10, ông Dương Tâm và bà Phạm Thị Sáng (cùng 65 tuổi, ngụ ấp Long Bình, phường 4) đang xem ti vi trong nhà thì phát hiện một bóng người đột nhập vào trong nhà.

Ông Tâm đi kiểm tra thì phát hiện một người nam, cao khoảng 1m60, mặc áo thun, quần short màu sáng, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu hồng.

Bị phát hiện, đối tượng dùng dao tấn công ông Tâm, khi ông Tâm kêu "cướp" thì lập tức bị đâm nhiều nhát, hai bên tiếp tục giằng co.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Hồ Giang).

Nghe tiếng la của chồng, bà Sáng chạy ra thì va vào người chồng té ngã, lúc này bà Sáng la lên thì bị tấn công bằng nhiều nhát dao. Tiếp đó, kẻ cướp đã dùng dao uy hiếp kêu đưa tài sản rồi tẩu thoát.

Khi không còn nghe tiếng động bên ngoài, bà Sáng gọi điện cho người thân đưa đi cấp cứu.

Hoàng Tùng