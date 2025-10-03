Bắt đối tượng nghi nổ súng trong đêm khiến nhiều người bỏ chạy

Ngày 3/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng thành phố Huế đã bắt giữ đối tượng H.T.X. (SN 1984, trú tại xã A Lưới 1), kẻ nghi nổ súng trong đêm khiến nhiều người sợ hãi, bỏ chạy.

Một người dân sống tại thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã A Lưới, nơi xảy ra vụ việc, cho biết khoảng 19h15 ngày 2/10, đối tượng X. cầm một vật nghi súng tự chế ra đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực trung tâm thôn A Niêng Lê Triêng 1, bắn một phát lên trời.

“Thời điểm đó tôi mới ăn cơm xong, đang ngồi xem ti vi thì nghe một tiếng nổ vang lên từ ngoài đường. Vụ việc xảy ra ở khu vực đông dân cư khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy”, người dân thuật lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, X. mang theo tang vật bỏ trốn vào khu vực rừng núi trên địa bàn thôn A Niêng Lê Triêng 1.

Theo người dân địa phương, X. mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện ở với chú ruột và không có vợ con.

Trước đây, người này sống bằng nghề săn bắt thú rừng trái phép, sau đó ở nhà và thường xuyên sử dụng bia rượu. Khi say, X. thường đe dọa người khác để xin tiền.