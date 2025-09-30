Xét xử vụ nổ súng giết người gây rúng động Hà Tiên năm 2022

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ nổ súng gây chấn động tại phường Tô Châu vào năm 2022.

Vụ án liên quan đến nhiều bị cáo với các tội danh Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố 5 bị can trong vụ án, gồm: Trần Thanh Thuận (Thuận lớn, 35 tuổi, chủ mưu), Phan Thành Thuận (25 tuổi, Thuận nhỏ), Võ Minh Thành (26 tuổi), Trần Ngọc Thảo (24 tuổi) và Lê Thị Ánh Ngân (31 tuổi).

Các bị can bị truy tố về 5 tội danh khác nhau: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tối 18/6/2022, khi Trần Thanh Thuận cùng nhóm bạn (gồm Thành Thuận, Minh Thành, Ngọc Thảo và Ánh Ngân) uống rượu tại quán Ốc 68, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Khi nhóm này ra về vào nửa đêm, họ gặp nhóm của Dương Ngọc Trác, gồm Đỗ Đặng Bằng, Trương Thị Ngọc Mai, Lê Hoàng Ngọc Trinh và Ngô Nhựt Trường.

Các bị cáo Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành và Trần Ngọc Thảo tại phiên tòa (Ảnh: Văn Vũ).

Tại cuộc chạm trán, Trác đã có lời lẽ chửi bới, khiêu khích, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Võ Minh Thành đã dùng mũ bảo hiểm tấn công Trác và Bằng. Ngay lập tức, Thuận lớn rút súng bắn chỉ thiên để thị uy, sau đó cùng nhóm rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, nhóm của Trác đã đuổi theo đến trước nhà Thuận nhỏ. Tại đây, Trác tiếp tục chửi bới và yêu cầu Thuận nhỏ gọi những người trong nhóm quay lại.

Lo sợ bị tấn công, Thuận nhỏ đã gọi điện cho Thuận lớn đến giải vây. Khi đến nơi, Thuận lớn đã rút súng bắn thẳng vào Ngô Nhựt Trường, gây thương tích ở vùng hàm và cổ.

Tiếp đó, Thuận lớn bắn Đỗ Đặng Bằng trúng đầu, khiến Bằng gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trần Thanh Thuận đã chiếm đoạt chiếc xe máy của Trác để bỏ trốn.

Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thuận 3 năm, 3 tháng, 1 ngày tù về tội Che giấu tội phạm, bằng với thời gian bị tạm giam.

Võ Minh Thành chịu án 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm và 1 năm 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cộng với bản án 5 năm tù về tội Cướp tài sản đã được Tòa án khu vực I (An Giang) tuyên trước đó, bị cáo Thành phải chấp hành tổng cộng 8 năm tù.

Trần Ngọc Thảo bị tuyên 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Riêng bị cáo Trần Thanh Thuận, người bị truy tố về 3 tội Giết người, Cướp tài sản, và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, đã tự tử trong trại tạm giam trước khi phiên tòa diễn ra.

Bị cáo Lê Thị Ánh Ngân đang bị truy nã về tội Che giấu tội phạm.