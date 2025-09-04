Nghi phạm nổ súng ở bến xe Vĩnh Niệm ra đầu thú

Theo Công an Hải Phòng, ngày 3/9 Nguyễn Bá Chung, 38 tuổi, trú tại phường An Hải, Hải Phòng, đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đầu thú.

Trước đó, ngày 17/10/2024, anh N.T.A., 47 tuổi, trú tại quận Kiến An (cũ) của Hải Phòng đã điều khiển ô tô từ bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện thì bị một đối tượng dùng súng chặn đầu xe, bắn thẳng vào làm vỡ cửa kính.

Nguyễn Bá Chung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Lê Chân (cũ) của Hải Phòng triển khai lực lượng xác minh, truy xét.

Đến ngày 26/10/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Bình (tức Bình "Đen", 51 tuổi, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) và 7 người khác về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Trong vụ án, Nguyễn Bá Chung được xác định tham gia cùng Bình và đồng bọn mang súng đến bến xe Vĩnh Niệm để giải quyết mâu thuẫn với anh N.T.A..

Ngày 14/3, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Chung về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, nhờ sự vận động của Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự và sự thuyết phục của người thân, Nguyễn Bá Chung đã ra đầu thú, hợp tác điều tra và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.