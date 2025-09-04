Bắt đối tượng lừa "chạy án", chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Chiều 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Uyển (SN 1962, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 27/8, bà Đ.T.M. (trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Theo cảnh sát, đối tượng này hứa "chạy án" cho chồng bà M. là ông L.T.N. (đang bị cảnh sát tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Văn Uyển tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra. Đến 17h ngày 1/9, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng phạm tội là Lê Văn Uyển.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Uyển khai nhận đã lợi dụng việc ông L.T.N. bị tạm giam, đối tượng đã liên lạc với bà M., hứa hẹn sẽ “chạy án” giúp với số tiền 1,5 tỷ đồng. Do chủ quan, nhẹ dạ cả tin, bà M. liền đồng ý và chuẩn bị số tiền 1,5 tỷ đồng, chờ ngày chuyển tiền theo giao hẹn.

Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 27/8, Lê Văn Uyển đã hẹn bà M. tại khu vực chợ Bách Lẫm (phường Âu Lâu) để nhận tiền. Sau khi lừa lấy được 1,5 tỷ đồng từ nạn nhân, Uyển nhanh chóng tẩu thoát và đến ngày 1/9 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.