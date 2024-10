Bắt đối tượng dọa đánh công an sau khi uống bia

Ngày 10/10, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Kim Oanh (40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về hành vi làm nhục người khác.

Đối tượng Kim Oanh bị bắt (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra, chiều 18/9, Oanh cùng nhiều đối tượng uống bia tại một nhà hàng ở TP Trà Vinh. Sau khi uống bia, nhóm người đi cùng Oanh đã chửi bới rồi đánh quản lý nhà hàng.

Xảy ra sự việc, công an đã có mặt can thiệp, tuy nhiên lúc này Oanh lại đứng ra chửi bới công an với lời lẽ thậm tệ. Một số đối tượng khác cũng có hành vi đe dọa tấn công lực lượng chức năng.

Các đối tượng sau đó đã bị Cảnh sát 113 TP Trà Vinh khống chế đưa về trụ sở.