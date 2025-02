Bắt đối tượng bị truy nã quốc tế về tội mua bán phụ nữ

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Lê Thị Hương (SN 1976, quê quán tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).

Trước đó, vào chiều 19/2, Lê Thị Hương đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Lê Thị Hương (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Thông qua công tác phối hợp xác minh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Lê Thị Hương là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế về tội Mua bán phụ nữ.

Sau khi được di lý về địa phương, đối tượng Lê Thị Hương đang bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa.