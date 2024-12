Bắt "Cu Đực", giang hồ cộm cán ở Quảng Ngãi

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãi, đã bắt tạm giam Bùi Phụ Đạt, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, tại địa bàn xã Nghĩa Thắng có mỏ cát An Tráng. Mỏ cát này do một doanh nghiệp trúng đấu giá đang khai thác. Tuy nhiên, Đạt tự ý đưa xe đào, xe tải ra khu vực mỏ này khai thác cát để bán thu lợi bất chính. Hành vi khai thác cát trái phép của Đạt diễn ra trong một thời gian dài.

Cảnh sát hình sự thi hành lệnh bắt Bùi Phụ Đạt (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Hành vi này của Đạt có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản. Do đó, công an đã đưa đối tượng này vào "tầm ngắm". Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng công an quyết định bắt Đạt để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi người dân, doanh nghiệp từng bị Bùi Phụ Đạt cưỡng đoạt tài sản liên hệ, cung cấp thông tin để được giải quyết.

Theo cảnh sát, Đạt là một giang hồ cộm cán tại Quảng Ngãi, có nhiều tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Đánh bạc. Đạt được những thanh niên bất hảo tôn làm đại ca với biệt danh "Cu Đực".

Thời gian qua, Đạt lợi dụng "thành tích" phạm tội của mình để tạo thanh thế, quy tụ những thanh niên bất hảo nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận.