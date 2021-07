Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke mở cửa cho 20 "thượng đế" thác loạn ma túy

Dân trí Kiểm tra quán karaoke Ngọc Hà, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) phát hiện 20 thanh niên đang tụ tập hát hò, trong đó có 7 đối tượng trong số này dương tính với chất ma túy.

Ngày 30/7, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý chủ quán karaoke Ngọc Hà (thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa) về hành vi không thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các đối tượng bất chấp lệnh cấm vẫn tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch.

Trước đó, Công an huyện Hoa Lư kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Ngọc Hà, do ông Giang Ngọc Hà (SN 1983) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 20 thanh niên đang tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng hát có một gói chất tinh thể màu trắng, một đĩa sứ có bám chất bột màu trắng, một ống cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an huyện làm việc.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán cũng như các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiến hành xét nghiệm lực lượng chức năng phát hiện 7/20 đối tượng dương tính với chất ma túy (trong đó có 4 nam, 3 nữ). Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận việc hát karaoke và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Ngọc Hà.

Công an huyện Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Bình