Bất chấp lệnh "ai ở đâu ở yên đó", người đàn ông ra đường đòi nợ

Dân trí Trong thời gian toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn có người bất chấp, ra đường để đi thu nợ cho vay lãi nặng.

Ngày 23/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, vào tối 21/8, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang đứng trước một ngôi nhà trên đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu.

Đối tượng Hoàng Minh Phương (Ảnh: Đ.L.).

Kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng này có rất nhiều giấy tờ chứng minh việc cho vay. Cụ thể, lực lượng công an phát hiện 11 giấy có nội dung vay tiền, 3 sổ ghi chép số tiền vay nợ… Sau đó, Tổ công tác đưa người này về Công an phường Hải Châu 2 để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hoàng Minh Phương (SN 1978, trú đường Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu).

Phương thừa nhận bản thân mình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh của thành phố và có cho vay lấy lãi (mức lãi 10% một tháng). Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện Phương cho vay lãi cao hơn nhiều lần lời khai.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng; đồng thời làm quy trình xử lý hành vi "Ra đường không có lý do chính đáng", vi phạm quy định phòng chống dịch.

Công Bính