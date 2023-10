Bắt 10 người đánh bạc lưu động, "gạt hạt ngô ăn tiền"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 10 đối tượng (đều trú trên địa bàn huyện), để điều tra hành vi Đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua trinh sát, Công an huyện Văn Lãng phát hiện nhóm đối tượng đánh bạc lưu động trên các quả đồi thuộc khu vực thôn Pò Chài (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) với thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự phân công cảnh giới và tổ chức đánh bạc vào ban đêm.

Đến 23h30 ngày 25/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Lãng phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức "gạt hạt ngô ăn tiền".

Các đối tượng tại công an (Ảnh: Hoàng Thơ).

Các đối tượng này được xác định gồm: Hoàng Văn Láy (61 tuổi); Hoàng Văn Biển, Hoàng Văn Ngả, Lý Văn Quảng (cùng 54 tuổi); Hoàng Văn Cắm (50 tuổi); Lý Thị Hiên, Hoàng Văn Thành (cùng 49 tuổi); Hoàng Văn Thế (43 tuổi); Nông Đức Hồng (30 tuổi) và Hoàng Trung Kiên (41 tuổi, đều trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Trong đó, Hoàng Văn Thế là người chuẩn bị các dụng cụ để tổ chức đánh bạc và phân công Hoàng Trung Kiên cảnh giới nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 5,4 triệu đồng cùng bóng đèn, bạt, chiếu, ghế ngồi… và nhiều tang vật có liên quan khác.