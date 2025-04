Bảo vệ an toàn cấp độ cao nhất Hội nghị P4G ở Hà Nội

Theo kế hoạch, từ ngày 14/4 đến 17/4, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã có những chia sẻ về công tác bảo vệ sự kiện có sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu quốc tế này.

Theo Thiếu tướng Toản, P4G là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh quy mô lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026, đặc biệt có sự tham dự của một số nguyên thủ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, học giả, chuyên gia… từ nhiều quốc gia.

"Đây cũng là một trong các sự kiện, hội nghị đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng lựa chọn tổ chức tại Hà Nội.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị P4G có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần tổ chức thành công sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước trên cơ sở tuân thủ các quy tắc, thông lệ và yêu cầu quốc tế", Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, ngay từ cuối năm 2024, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổng thể về bảo đảm an ninh, trật tự Hội nghị, trong đó xác định cụ thể các nhóm công tác trọng tâm và phân công trách nhiệm đối với công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Mà trong đó, mục tiêu cao nhất Bộ Công an đề ra là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, công an các đơn vị, địa phương liên quan đã triển khai kỹ lưỡng các phương án rà soát, đánh giá sát tình hình, tăng cường đấu tranh với âm mưu hoạt động chống phá của các phần tử chống đối và các loại tội phạm, hóa giải các nguy cơ có thể gây phương hại đến hội nghị từ sớm, từ xa, từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bố trí, phân công lực lượng cụ thể để bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện, phiên họp diễn ra trong khuôn khổ hội nghị; tập trung lực lượng, phương tiện ưu tiên bảo vệ ở cấp độ cao nhất, bố trí phân công sĩ quan bảo vệ 24/24h; tăng cường an ninh mạng, an ninh an toàn thông tin, không để ảnh hưởng đến hội nghị...

Ngoài ra, theo Thiếu tướng Toản, Bộ Công an đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với từng cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan, như Bộ Quốc phòng, Y tế, Bộ Ngoại giao...; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức hội nghị để đảm bảo tính đồng bộ, chủ động ứng phó mọi vấn đề liên quan đến an ninh, y tế.

Đặc biệt, cùng với Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các phương án cụ thể, từ việc phòng, chống dịch bệnh, khả năng ứng cứu, đảm bảo mọi đại biểu và khách quốc tế luôn được chăm sóc y tế kịp thời.