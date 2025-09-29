Bảo lãnh em gái vay tín dụng đen, người chị bị bắt cóc, làm nhục

Ngày 29/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Đắk Quảng (34 tuổi) 18 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật; Cướp tài sản; và Làm nhục người khác.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi) bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Văn Được (33 tuổi) lĩnh 13 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, giữa năm 2022, em gái chị T. đã vay 700 triệu đồng của Nguyễn Văn Vinh và người đàn ông có biệt danh "Đại ca Bé", với lãi suất 1% một ngày. Vinh và người đàn ông này yêu cầu chị T. phải đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của em gái.

Đến tháng 7/2022, khi em gái không còn khả năng trả lãi, chị T. đã thương lượng với Vinh và "Đại ca Bé" xin miễn phần lãi và hứa trả mỗi tháng 100 triệu đồng tiền nợ gốc.

Tuy nhiên, Vinh không đồng ý, yêu cầu chị T. trả đủ một lần số tiền gốc. Vinh sau đó sai đàn em liên tục đe dọa.

Tối 25/8/2022, vợ chồng chị T. đi dự sinh nhật bạn tại quán ăn ở quận Tân Phú (cũ), khi ra về thì bị Vinh cùng Quảng và 3 đàn em ập tới khống chế, đưa lên xe chở đi. Quá trình di chuyển, nhóm này đánh, đe dọa, yêu cầu vợ chồng chị T. cung cấp mật khẩu điện thoại và ngân hàng để kiểm tra tài khoản.

Trên đường đi, Vinh xuống xe cho đàn em khác lên cùng đồng phạm tiếp tục khống chế vợ chồng nạn nhân. Nhóm bị cáo tiếp tục ép vợ chồng chị T. đi qua nhiều địa điểm rồi đưa tới rừng cao su tại Bình Phước (cũ).

Tại đây, nhóm của Vinh tiếp tục đánh, ép chị T. cởi áo và quay video uy hiếp nếu không trả tiền sẽ mang qua Campuchia. Nhóm bị cáo bịt mắt vợ chồng chị T., trói vào cột. Quảng sau đó lấy ra một chai nhựa chứa dung dịch lỏng rồi đe dọa tạt axit vào người chị T. nếu không trả tiền.

Hoảng sợ, hai vợ chồng quỳ xuống van xin rồi gọi điện vay mượn nhiều người được 150 triệu đồng, chuyển trả cho Vinh. Vinh sau đó chỉ đạo Quang và đồng phạm viết giấy cho vợ chồng chị T. nhận nợ 600 triệu đồng, rồi thả nạn nhân về để tiếp tục kiếm tiền trả. Sự việc sau đó được vợ chồng chị T. trình báo công an.