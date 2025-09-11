26 đối tượng hỗn chiến gây án mạng ở Đà Nẵng

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành.

Trong đó, nhóm phạm tội Giết người có bị cáo Lê Vũ Hoàng Tươi (trú tại thành phố Đà Nẵng) cùng 2 bị cáo lĩnh án chung thân, những người còn lại bị tuyên nhiều mức án khác nhau, thấp nhất là 11 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Với nhóm tội Gây rối trật tự công cộng, bị cáo Lê Minh Long (trú tại thành phố Đà Nẵng) lĩnh án 4 năm tù, các đồng phạm trong nhóm của Long bị nhiều mức án khác nhau, thấp nhất là 18 tháng tù.

Ngoài ra một số bị cáo còn phạm các tội như Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.

Cáo trạng thể hiện, do có mâu thuẫn nên tối 7/5/2024, Lê Vũ Hoàng Tươi đã hẹn đánh nhau với Lê Minh Long tại đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Khoảng 21h30 ngày 7/5/2024, nhóm của Tươi gồm 12 đối tượng di chuyển đến địa điểm hẹn thì gặp nhóm của Long (13 người) đang chờ sẵn. Nhóm của Long hò hét, ném bom xăng, vỏ chai bia làm náo loạn cả tuyến đường.

Sau đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Thấy đối phương đông và manh động, nhóm của Long bỏ chạy nhiều hướng.

Trong lúc hỗn loạn, P.T.Đ. (thành viên nhóm Long) bị nhóm của Tươi đuổi theo tấn công, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Gây án xong, nhóm của Tươi nhanh chóng rời hiện trường, vứt bỏ hung khí. Cả nhóm đã kéo đến một quán trên đường Nguyễn Tất Thành ăn uống. Đến khi nghe tin Đ. tử vong, cả nhóm lập tức bỏ trốn nhiều nơi.