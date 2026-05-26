"Bác sĩ AI" lên mạng tư vấn phác đồ, bán thuốc giá cao

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, nhiều video giả mạo bác sĩ, chuyên gia y tế xuất hiện trên YouTube, Facebook, TikTok do các đối tượng sử dụng công nghệ AI, Deepfake tạo ra nhằm lừa đảo người dân.

Các video thường dùng hình ảnh bác sĩ thật, cắt ghép phát ngôn, chèn logo bệnh viện hoặc cơ quan báo chí uy tín để tạo lòng tin. Nội dung được xây dựng theo hướng giật gân với các tiêu đề như “Chữa khỏi bệnh không cần thuốc”, “Khỏi bệnh sau vài ngày”, “Bác sĩ tiết lộ bí mật ngành y”…

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo bác sĩ bằng AI để lừa đảo (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dẫn dụ người xem nhắn tin riêng hoặc tham gia các hội nhóm “tư vấn sức khỏe”, “hỗ trợ điều trị” trên Facebook, Zalo, Telegram.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục giả danh bác sĩ hoặc nhân viên y tế để khai thác thông tin bệnh lý, tư vấn “phác đồ điều trị đặc biệt”, giới thiệu thuốc, thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc với giá cao.

Nhiều trường hợp bị yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước chi phí điều trị hoặc mua “liệu trình độc quyền” để được giao thuốc tận nhà.

Ngoài mục đích chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn thu thập thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, tình trạng bệnh lý để phục vụ các hoạt động lừa đảo khác hoặc mua bán dữ liệu trái phép.

Theo cơ quan chức năng, hậu quả từ các video giả mạo này rất nghiêm trọng. Nhiều người tin theo thông tin sai lệch, tự ý dùng thuốc hoặc bỏ phác đồ điều trị của bệnh viện khiến bệnh tình nặng hơn.

Không ít người bị lừa mua sản phẩm kém chất lượng với giá cao hoặc mất tiền khi tham gia các “liệu trình điều trị” trên mạng. Người cao tuổi là nhóm dễ trở thành mục tiêu do hạn chế tiếp cận công nghệ và thường tin tưởng vào các nội dung “chuyên gia tư vấn”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin bác sĩ, bệnh viện hoặc cơ sở y tế trước khi tin theo các nội dung liên quan đến sức khỏe trên mạng xã hội; chỉ tham khảo thông tin từ các nguồn chính thống.

Người dân không nên mua thuốc, thực phẩm chức năng từ các kênh YouTube, Facebook, TikTok hoặc website không rõ nguồn gốc; chỉ mua tại các cơ sở được cấp phép.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tình trạng bệnh lý hoặc tài khoản ngân hàng cho các tài khoản, hội nhóm tư vấn sức khỏe không xác định được nguồn gốc.

Khi phát hiện các video, tài khoản có dấu hiệu giả mạo bác sĩ hoặc lừa đảo liên quan đến sức khỏe, người dân cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý; đồng thời nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.