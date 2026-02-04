Hôm nay xét xử "bà trùm" buôn lậu 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.

Trong vụ án này có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Buôn lậu là Trần Thị Hoàn (41 tuổi, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế, viết tắt Công ty Hoàn Huế); Trần Thành Hiếu (39 tuổi); Vàng Thị Phượng (26 tuổi, cùng trú tại Lào Cai); Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, trú tại Lào Cai).

3 bị cáo của Công ty Hoàn Huế là Liềng Thị Thực (25 tuổi); Nông Thị Thùy Linh (41 tuổi); Lương Thị Bích Hà (31 tuổi) cùng bị đưa ra xét xử về tội Buôn lậu.

Bị cáo Trần Như My, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam; Phùng Thị Thuyết, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam; Nguyễn Thị Hợp (47 tuổi, cựu Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa trong nước và Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, “bà trùm” Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú tại Lào Cai) đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bà trùm Trần Thị Hoàn (Ảnh: Bộ Công an).

Số vàng lậu được đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng, và mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện kế hoạch mua bán vàng lậu, "Bà Béo" và Hải thuê một số người nhận vàng tại Trung Quốc. Hàng sau đó được cất giấu trong người hoặc giày để chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại đây, nhân viên công ty sẽ kiểm tra trọng lượng rồi dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng. Hàng nhập lậu về, nhân viên cập nhật, theo dõi.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng bị xác định đã đồng phạm với Trần Thị Hoàn trong hành vi buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, tham gia theo từng công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền và vàng.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng nêu từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán và không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty.

Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng, trong đó người mua nhiều nhất lên tới 204kg vàng, trị giá trên 446 tỷ đồng.

Một số khách hàng thừa nhận có thỏa thuận mua vàng với bà Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc số vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Cơ quan tố tụng xác định, khi giao dịch, vàng đã được cắt nhỏ thành các cục với kích cỡ, trọng lượng khác nhau, bề mặt không thể hiện thông tin về nguồn gốc xuất xứ.

Do không được thông báo về nguồn gốc vàng và không biết đây là vàng nhập lậu từ Trung Quốc, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người mua vàng về tội Buôn lậu.