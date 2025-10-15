Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả

Trước đó, ngày 2/10/2025, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (sinh năm 1988; trú tại: phường Long Biên, TP Hà Nội) tại địa chỉ ngõ 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội.

Cơ quan công an đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy lợi dụng uy tín và thương hiệu nổi tiếng của nước khoáng Lavie trên thị trường, Viết đã chỉ đạo đồng phạm tổ chức sản xuất nước giả tại xưởng nằm trong ngõ 294/74 phố Phan Đăng Lưu.

Nước máy được bơm trực tiếp vào vỏ bình Lavie thu gom trôi nổi, sau đó dán tem, dập date, màng co nilon như hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng.

Cơ quan công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại xưởng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị phục vụ cho việc sản xuất hàng giả, gồm hệ thống dập nắp, máy dán tem nhãn, các loại hóa chất tẩy rửa, cùng hàng trăm vỏ bình Lavie được thu gom từ nhiều nguồn khác nhau. Viết giao cho Hùng, Châm và Khánh thực hiện việc rửa bình, đóng nước và hoàn thiện sản phẩm trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Sau khi sản xuất, các bình nước Lavie giả được trà trộn với hàng thật tại các kho chứa ở phố Trần Điền (phường Định Công), ngõ 61 Lạc Trung và ngõ 264 Ngọc Thụy (phường Bồ Đề) rồi bán ra thị trường cho các cơ quan, công ty, hộ dân có nhu cầu sử dụng nước uống tinh khiết, nhằm thu lợi bất chính.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mỗi ngày sản xuất và tiêu thụ khoảng 100 bình nước Lavie giả.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời thu hồi các sản phẩm giả đã được tiêu thụ trên thị trường.

Minh Châu