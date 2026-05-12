Ba thanh niên đi xe máy không biển số, dùng dép đánh người ở Hải Phòng

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), qua nắm tình hình trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã xác minh vụ ba thanh niên đi xe máy không gắn biển số, chở ba còn dùng dép đánh người đi đường thuộc địa bàn phường Trần Hưng Đạo.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển xe là N.B.A. (SN 2008, trú tại phường Trần Hưng Đạo). Nam thanh niên hiện là học sinh tại một trung tâm giáo dục trên địa bàn. Hai người đi cùng gồm N.H.L. (SN 2007) và N.B.T. (SN 2005).

Phương tiện vi phạm là xe Honda Airblade màu đen chưa đăng ký, không gắn biển số.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý N.B.A. về các lỗi chở theo hai người trên xe, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3 và xe không có gương chiếu hậu.

Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ các hành vi liên quan của những người đi cùng.

Công an TP Hải Phòng cho biết các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.