Áp giải 3 đối tượng trốn thi hành án về nơi giam giữ

Ba đối tượng gồm Vũ Quang Hợp (SN 1980, ở tổ dân phố Bắc Cường, xã Thổ Tang), Thân Văn Tuyển (SN 1998, ở xã Thổ Tang) và Bùi Tam Hòa (SN 1977, ở thôn Phong Doanh, xã Vĩnh Tường).

Trước đó, các đối tượng trên bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tuyên án phạt tù về tội đánh bạc (Hợp 10 tháng tù, Tuyển 9 tháng tù và Hòa 3 năm 6 tháng tù).

Đối tượng Bùi Tam Hòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi có quyết định thi hành án, các đối tượng được tại ngoại trong thời gian chờ chấp hành án phạt tù.

Tuy nhiên, hết thời hạn quy định, cả 3 không chấp hành lệnh thi hành án, cố tình trì hoãn và bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác thi hành án hình sự.

Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo Trại tạm giam số 2 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt, áp giải các đối tượng.

Đối tượng Thân Văn Tuyển bị công an áp giải thi hành án (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc tổ chức áp giải các đối tượng trốn thi hành án là minh chứng cho tính nghiêm minh của pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý.