Án mạng kinh hoàng ở Nghệ An, 4 người thương vong

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2h ngày 12/8, tại khu vực cầu treo Châu Hội (xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), giữa hai nhóm thanh niên xã Châu Hội và Châu Nga (huyện Quỳ Châu). Hậu quả, 2 người tử vong và 2 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương (Ảnh: Nguyễn Hoài).

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn tin của Dân trí cho hay, đến sáng nay (12/8), nghi phạm gây án đã bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng đang xác minh thêm đồng phạm.

Danh tính những người liên quan và nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.