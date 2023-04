Âm mưu thâm độc đằng sau cái chết của triệu phú người Mỹ

Hai cái chết liên tiếp trong một gia đình tài phiệt khiến người ta không khỏi nghi ngờ về một âm mưu nhằm vào gia tài hàng triệu USD.

Cái chết thảm của vị triệu phú

Ben Novack Jr., 53 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có tại Florida (Mỹ). Cha ông là Ben Novack, nhà sáng lập khách sạn Fontainebleau ở bãi biển Nam Miami, nơi những ngôi sao như Frank Sinatra, Esther Williams và Marilyn Monroe từng ở. Mẹ ông, bà Bernice, là một cựu người mẫu xinh đẹp nổi tiếng.

Sau khi cha qua đời, Ben Novack Jr. kết hôn với một cựu vũ nữ thoát y tên là Narcy Novack, người này đã có một cô con gái riêng là May Abad.

Narcy và Ben Novack (Ảnh: Murderpedia).

Ngày 12/7/2009, hai vợ chồng Ben và Narcy đến dự hội nghị tại khách sạn Rye Brook, New York. Sáng ngày 12, Narcy rời phòng vào khoảng 7h để ăn sáng với con gái. Gần nửa tiếng sau khi quay lại phòng, bà thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Ben nằm úp mặt trên sàn bê bết máu. Trên người ông không mặc gì ngoài chiếc quần lót, ông bị bịt miệng và trói chân tay bằng băng keo.

Khi cảnh sát đến, họ xác định nạn nhân bị đánh đập dã man vào đầu bằng dùi cui và có thể bị ngạt thở bằng một chiếc gối. Điều đáng sợ là đôi mắt của Ben đã bị khoét ra.

Cái chết của Ben đến chỉ 3 tháng sau cái chết của mẹ anh là bà Bernice. Bà được xác định tử vong tại nhà do tai nạn.

Người vợ đáng ngờ

Sau cái chết của chồng, Narcy đã nói chuyện với cảnh sát tại hiện trường và ngay lập tức cho rằng đây là một vụ cướp. Trên thực tế, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn và không có gì bị mất.

Narcy còn cho biết Ben có những tranh chấp tiền bạc với một người đàn ông nào đó và người này đã dọa giết Ben. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy nhân vật khả nghi nào. Narcy còn đưa ra giả thuyết chồng bà có thể chết vì đau tim, mặc dù hiện trường cho thấy rõ ràng ông bị trói, đánh đập và dính đầy máu.

Những câu chuyện và giả thuyết mơ hồ của Narcy khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ. Họ cũng phát hiện khóa thẻ từ phòng khách sạn nơi xảy ra án mạng không được sử dụng bởi ai khác ngoài Narcy. Không loại trừ khả năng Narcy Novack đã để những kẻ giết người vào phòng.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bằng máy nói dối đối với góa phụ này và nhận thấy người phụ nữ "có dấu hiệu nói dối khi được hỏi về những gì bà biết về vụ án". Tuy nhiên cảnh sát không đủ bằng chứng để bắt giữ và buộc tội Narcy.

Narcy sinh ra ở Ecuador và gặp Ben khi đang làm vũ nữ thoát y. Narcy và Ben kết hôn được 19 năm nhưng hôn nhân của họ đầy sóng gió với những trận đánh nhau và những lời buộc tội gian dối.

Năm 2002, Ben bị trói, bịt miệng và bắt làm con tin ngay chính trong ngôi nhà của mình bởi một số người đàn ông theo chỉ đạo của vợ cho đến khi cảnh sát ập đến. Tuy nhiên không có cáo buộc nào được đệ trình và sau vài ngày đệ đơn ly hôn, họ vẫn ở bên nhau.

Lời khai của con gái

3 ngày sau vụ án, cảnh sát được gọi đến nhà Ben Novack vì một sự xáo trộn trong gia đình. Cô con gái May Abad nói với cảnh sát rằng mẹ cô đã tấn công cô bằng xà beng khi thấy cô lục lọi đồ đạc để tìm bằng chứng về vụ giết người.

4 ngày sau khi Ben bị sát hại, cảnh sát đã lục soát nơi ở của Ben và Narcy tại Fort Lauderdale. Họ thu giữ băng an ninh, tài liệu, máy tính, hóa đơn và 5 cuộn băng keo. Lo lắng mẹ cô có thể thừa kế tài sản của cha dượng quá cố, May đã thuê một luật sư để đóng băng tài sản của Ben. Vài tháng sau, cô cũng liên hệ với các thanh tra ở New York để chia sẻ thêm bằng chứng.

Quá trình điều tra xác định, năm 2008, Ben bắt đầu ngoại tình với một ngôi sao khiêu dâm tên là Rebecca Bliss và có ý định rời bỏ Narcy khiến bà rơi vào trạng thái hoảng sợ. May Abad tin rằng ý nghĩ về một cuộc ly hôn sắp xảy ra đủ để khiến mẹ cô ra tay sát hại cha dượng.

Trong trường hợp ly hôn, Narcy sẽ mất hàng triệu USD. Còn nếu Ben chết, Narcy vẫn mất trắng. Di chúc của Ben tuyên bố rằng phần lớn tài sản và của cải của ông sẽ thuộc về mẹ ông chứ không phải vợ. Nhưng mẹ Ben đã chết cách đây 3 tháng.

Lật tẩy màn kịch vụng về

Anh trai của Narcy là Cristobal Veliz cũng bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Anh ta nói với họ rằng kẻ chủ mưu đằng sau vụ giết người là con gái của Narcy, May Abad. Narcy thì nói với FBI rằng bà đã phát hiện ra những bức thư tình rõ ràng do Ben viết cho con gái mình. Cristobal cho biết anh có thể chứng minh May đã thuê sát thủ giết Ben và gài bẫy mẹ cô. Tên người đàn ông đó là Alejandro Garcia.

Người anh trai Cristobal Veliz (Ảnh: Murderpedia)

Tháng 11/ 2009, Alejandro Garcia bị bắt vì một tội khác không liên quan. Cảnh sát tra hỏi anh ta về vụ giết Novack. Garcia đã thú nhận hành vi giết người, nói rằng thực tế anh ta đã được thuê giết Ben Novack Jr. nhưng người thuê anh ta không phải May Abad mà là Cristobal Veliz.

Theo Garcia, Veliz đã trả cho anh ta 5.000 USD để giết Ben. Anh ta còn tiết lộ một sự thật gây sốc rằng đây không phải là vụ giết người đầu tiên mà anh ta được Veliz thuê thực hiện.

Vào tháng 4/2009, Garcia được Veliz thuê giết bà Bernice Novack. Khi bà tấp xe vào nhà để xe, Garcia đi đến sau lưng và đánh bà bằng một cái mỏ lết khiến bà tử vong.

Gần một năm sau vụ sát hại dã man triệu phú Ben Novack Jr., FBI đã đưa ra một tuyên bố cáo buộc âm mưu bắt cóc và giết Ben có liên quan đến nhóm 5 người gồm: Narcy Novack, Christobal Veliz, Alejandro Garcia, Joel Gonzales và Denis Ramirez.

Narcy Novack bị bắt giữ (Ảnh: Murderpedia)

Trong phiên tòa, Garcia khai rằng tất cả được dàn dựng bởi Narcy Novack cùng với người anh trai Cristobal Veliz.

Theo Garcia, sáng ngày 12/7/2009, Narcy đã đưa Garcia và Gonzales vào phòng khách sạn của hai vợ chồng họ. Trong lúc Ben đang ngủ, 2 người đàn ông đã ra tay đánh Ben. Narcy thậm chí còn đưa cho Garcia một chiếc gối để ngăn tiếng hét của Ben. Sau đó, bà ta còn ra lệnh cho họ móc mắt Ben.

Lời khai này hoàn toàn khớp với hiện trường. Ngoài ra, khi Garcia bị bắt, anh ta còn có một tấm ảnh nhàu nát trong túi là ảnh cô con gái May Abad. Rõ ràng, cô là người tiếp theo trong danh sách trừ khử của Narcy Novack và Cristobal Veliz.

Sau 9 tuần xét xử, Narcy Novack bị kết án tù chung thân vì tội thuê sát thủ giết chồng và mẹ chồng.

Anh trai Narcy và một đồng phạm cũng bị kết án tù chung thân.

Bản án này đồng nghĩa với việc Narcy mất tất cả các quyền thừa kế tài sản của người chồng quá cố theo luật pháp Florida. Quyền thừa kế khối tài sản 10 triệu USD này thuộc về 2 người con trai của May Abad.