Ai tố cáo cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm nhận hối lộ?

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm có đơn tự thú

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện chủ trương của ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục đăng kiểm), Ban giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V cùng các đăng kiểm viên đã thống nhất thực hiện hành vi nhận tiền từ chủ phương tiện, doanh nghiệp, cá nhân. Sau khi nhận tiền, những người này đã bỏ qua lỗi vi phạm không đạt của phương tiện hoặc nhận tiền rồi để hợp thức hóa các hồ sơ phương tiện để đăng kiểm đạt cho nhiều phương tiện.

Với thủ đoạn trên, các bị can từng công tác tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V đã nhận tổng cộng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Bị can Đặng Việt Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Nguyễn Đình Quân với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo cho các đăng kiểm viên trong trung tâm nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi của các phương tiện đến trung tâm kiểm định. Vì vậy, người đàn ông này phải chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ số tiền hối lộ. Bị can Quân bị cáo buộc đã hưởng lợi từ hành vi trên số tiền 3 tỷ đồng.

Liên quan tới sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V còn có bị can Trần Anh Tú (phó giám đốc). Người này bị cáo buộc thực hiện theo chủ trương của ông Đặng Việt Hà cho đăng kiểm viên nhận hối lộ nên phải chịu trách nhiệm chung về số tiền nhận hối lộ của trung tâm. Từ sai phạm trên, ông Tú đã thu lợi bất chính số tiền 1 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ông Tú có đơn đầu thú hành vi phạm tội, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của ông Đặng Việt Hà. Người này cũng tự nguyện khắc phục hậu quả, ăn năn hối cải nên được nhà chức trách nghi nhận cho nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài ông Quân, ông Tú còn có 24 bị can khác liên quan tới các hành vi sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V. Những người này bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Nhận 100.000 USD để nghe ngóng thông tin trên báo chí

Cơ quan chức năng xác định, vì vụ lợi cá nhân, ông Hà đưa ra các chủ trương, chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được.

Ông Hà bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1/8/2021 đến ngày 30/9/2022 là 31,1 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại TPHCM từ ngày 1/4/2022 đến tháng 11/2022 là 7,6 tỷ đồng

Sau đó, khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm của nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước, Đặng Việt Hà nói với Lại Thái Phong (Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về việc cơ quan công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng hiện tại không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì.

Lúc này, Phong nói với Hà quen biết Nguyễn Văn Chung và giới thiệu có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an. Nghe vậy, Hà nói với Phong nhờ Chung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào, Phong đồng ý.

Đặng Việt Hà đưa 100.000 USD cho Phong. Phong đưa tiền cho Nguyễn Văn Chung để nhờ Chung tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm cho Đặng Việt Hà, tuy nhiên Chung không có khả năng thực hiện mà chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 11/1/2023, Đặng Việt Hà bị bắt, đến ngày 29/8/2023, bị can này có đơn tố cáo về việc Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Lại Thái Phong và Nguyễn Văn Chung bị bắt. Trong đó, Lại Thái Phong bị đề nghị truy tố ở 2 tội danh Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ; Nguyễn Văn Chung bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với bị can Nguyễn Văn Chung, kết luận điều tra nêu, bị can này nhận 100.000 USD từ Phong để giúp đỡ, tìm hiểu thông tin về kết quả điều tra của công an đối với các sai phạm của Đặng Việt Hà và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tuy nhiên, Chung không thực hiện mà chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí để rồi hỏi Phong về hành vi sai phạm của Hà. Chung không cung cấp được thông tin gì như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền này.

Khi biết Phong bị công an triệu tập mời làm việc, Chung mang trả lại số tiền 99.000 USD. Hành vi của Chung phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.