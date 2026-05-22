7 giờ truy bắt nghi phạm đe dọa thai phụ, cướp 40 điện thoại iPhone

Ngày 22/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Sang Store, phường Gia Sàng.

Theo công an, vụ án xảy ra khoảng 17h55 ngày 21/5, tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Hương Sơn 5, phường Gia Sàng. Thời điểm này, chị Trần Thanh Thảo, đang mang thai 7 tháng, có mặt tại cửa hàng thì một nam thanh niên đi vào, dùng dao đe dọa.

Đối tượng sau đó khống chế rồi làm nạn nhân bất tỉnh, lấy khoảng 40 điện thoại iPhone và 20 triệu đồng trong két sắt, tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng. Khi thấy chị Thảo tỉnh lại, nghi phạm tiếp tục đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 15 triệu đồng vào tài khoản rồi lên xe máy bỏ trốn.

Khoảng 18h40 cùng ngày, Công an phường Gia Sàng nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Xác định đây là vụ cướp tài sản manh động, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Đại tá Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Gia Sàng triển khai các biện pháp truy xét.

Trung tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết thời điểm xảy ra vụ án là buổi tối, không có nhân chứng, thông tin ban đầu nhiễu loạn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng một giờ, lực lượng công an đã xác định Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm gây án.

Một tổ công tác đến nhà Tiến làm việc, xác định người này từng trở về nhà, để lại xe máy và 3 điện thoại iPhone nhưng không nói rõ nguồn gốc, sau đó tiếp tục bỏ trốn. Qua làm việc với gia đình, công an nắm được thông tin Tiến từng có ý định sang Lào hoặc Campuchia làm việc.

Từ nhận định nghi phạm có thể tìm cách trốn ra nước ngoài, các tổ công tác rà soát, dựng các lộ trình di chuyển và xác định Tiến có khả năng đi theo hướng Hà Nội - Điện Biên.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La phối hợp hỗ trợ. Đến 1h ngày 22/5, nghi phạm bị bắt khi xe khách di chuyển đến xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tiến khai do chơi bời, nợ hơn 30 triệu đồng và sắp đến hạn trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 21/5, Tiến mang dao đến cửa hàng điện thoại Sang Store để gây án.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình phá án, nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động khẩn cấp, xuyên đêm truy xét nghi phạm. Lực lượng chức năng đã thu hồi tài sản cho bị hại và bảo đảm an toàn khi bắt giữ đối tượng.

Sáng 22/5, Công an tỉnh Thái Nguyên biểu dương, thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Gia Sàng; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp điều tra vụ án.