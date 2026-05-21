Vụ bị giết vì khoe tiền, vàng trên mạng: Tử hình kẻ thủ ác

Trong vụ án khoe nhiều vàng và tiền trên mạng, người đàn ông bị sát hại, ngày 21/5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) án tử hình, Nguyễn Chí Linh (24 tuổi) 28 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Trần Nguyễn Hữu Thắng bị mức án tử hình về tội Giết người, 10 năm về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Còn bị cáo Nguyễn Chí Linh 19 năm tù về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là 28 năm tù.

Phiên tòa xét xử (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra, Thắng quen biết anh N.H.M. (31 tuổi, ngụ xã Long Tiên, là người chuyển giới) qua Facebook. Thấy anh M. thường đăng hình ảnh có nhiều tiền, vàng, Thắng chủ động kết bạn, làm quen.

Sau đó cả hai liên lạc qua Zalo. Biết anh M. có hoạt động massage kích dục, Thắng thuê xe ôm đến gặp để mua dâm.

Do đang nợ nần, không có khả năng chi trả, lại thấy anh M. đeo nhiều vàng, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 18 và 19/1/2025, Thắng nhắn tin rủ Linh cùng tham gia.

Khoảng 13h ngày 30/1/2025, Thắng nhờ Linh chở đến chỗ anh M.. Trên đường đi, Thắng nói đang bị chủ nợ thúc ép và kêu Linh chở đến lấy tiền. Dọc đường Thắng còn yêu cầu Linh nhặt một cục đá mang theo, nói sẽ dùng nếu nạn nhân chống cự.

Đến nơi, anh M. mời cả hai vào trong. Thắng để lại áo khoác có giấu cục đá trên xe, ngồi ngoài, còn Linh vào phòng quan hệ tình dục với anh M..

Sau đó, Linh ra ngoài, anh M. gọi Thắng vào. Tại đây, Thắng tiếp tục hỏi mượn tiền nhưng không được đồng ý nên đã sát hại nạn nhân. Sau đó, Thắng lấy nhiều tài sản gồm vàng, bạc, điện thoại và tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 125 triệu đồng.

Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng, sau đó đem số vàng đi bán để trả nợ và tiêu xài.

Hội đồng xét xử nhận định Thắng là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi giết người; Linh giữ vai trò giúp sức tích cực khi chở đi và tham gia khống chế nạn nhân.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.