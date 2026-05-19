Thiếu niên 16 tuổi tấn công cụ bà 64 tuổi ở Tây Ninh

Ngày 19/5, UBND xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) tổ chức khen thưởng đột xuất một tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ thiếu niên 16 tuổi tấn công cụ bà 64 tuổi để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo công an, khoảng 18h ngày 18/5, Công an xã Mỹ Lộc tiếp nhận tin báo vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; nạn nhân là bà N.T.Đ. (64 tuổi, ngụ địa phương).

Nghi phạm bị công an bắt giữ sau khi tấn công cụ bà cướp tài sản (Ảnh: Mỹ An).

Khoảng 15h cùng ngày, con ruột bà Đ. kiểm tra camera qua điện thoại vẫn thấy mẹ ở nhà một mình. Tuy nhiên, đến khoảng 16h45, người cháu đi làm về phát hiện bà Đ. nằm bất tỉnh sau nhà, vùng đầu bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện mất 2 xe máy, một điện thoại và 300.000 đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lộc phối hợp với Phòng PC02, Phòng PC09 (Công an tỉnh Tây Ninh) và Viện KSND khu vực 7 tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và mời B.C.H. (16 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc) lên làm việc.

UBND xã Mỹ Lộc tuyên dương lực lượng phá án (Ảnh: Mỹ An).

Tại cơ quan công an, H. khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng thu giữ một xe máy mang biển số 62M1-881.xx, một điện thoại di động cùng các tang vật liên quan.

Riêng xe máy mang biển số 62FC-66xx, cơ quan công an tiếp tục xác minh, truy tìm để phục vụ điều tra.

Theo công an, chỉ khoảng 4 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định, làm rõ nghi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.