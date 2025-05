6 người đàn ông cùng 1 phụ nữ mua bán ma túy trong quán cà phê

Ngày 20/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa đề nghị truy tố 7 đối tượng liên quan vụ án Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trong đó, Lê Văn Tạo (47 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Dương Đức Thắng (26 tuổi) tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Huy (35 tuổi) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tống Thị Đây (40 tuổi); Nguyễn Trung Tính (22 tuổi); Cao Sĩ Phú (27 tuổi) và Phạm Hoàng Hảo (29 tuổi) tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ trái qua là Đây, Huy và Hảo (Ảnh: Nghiêm Túc).

Trước đó, lúc 21h20 ngày 16/12/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Tri Tôn bất ngờ ập vào một quán cà phê tại ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, phát hiện và bắt giữ Đây, Thắng, Huy và Hảo đang có hành vi Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 7 bọc ma túy đá (methamphetamine) nặng 7,82 gam cùng nhiều tang vật có liên quan.

Từ lời khai của nhóm này, lực lượng công an tiếp tục bắt thêm Lê Văn Tạo, Nguyễn Trung Tính. Riêng Cao Sĩ Phú ra đầu thú sau khi hay tin.