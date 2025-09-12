Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam

Ngày 12/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai.

Trước đó vào lúc 8h05 ngày 4/9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, các đơn vị gồm phòng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Số tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai).

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989), Cù Thị Hồng (SN 1959), Hoàng Thị Thắm (SN 1984), Trần Thị Gái (SN 1961, tất cả cùng ở Lào Cai). Tang vật thu giữ là 9 miếng vàng hình chữ nhật dài 5,5cm, rộng 3,8cm.

Nhà chức trách cho biết, 4 đối tượng trên là một nhóm thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để nhận tiền công.

Lực lượng chức năng lấy lời khai 1 trong số 4 đối tượng (Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai).

Thời gian gần đây, các đối tượng trên chuyển sang vận chuyển vàng thuê từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng khai nhận số hàng vận chuyển trên là vàng, vận chuyển thuê cho một người phụ nữ Trung Quốc (không rõ nhân thân, lai lịch) từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 100.000 đồng/1 miếng vàng.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), toàn bộ 9 miếng vàng thu giữ của Nguyễn Thị Bích Đào, Trần Thị Gái, Cù Thị Hồng, Hoàng Thị Thắm đều là vàng (Au), hàm lượng trung bình là 99,95%. Tổng khối lượng là 2.533,2gram, tương đương 675,52 chỉ, quy đổi ra tiền mặt khoảng hơn 7,8 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.