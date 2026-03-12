4 bị cáo lĩnh án tử trong đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 12/3, TAND TPHCM tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Bình Đại (38 tuổi), Mạc Vĩnh Khiêm (35 tuổi), Thái Duy Quang (36 tuổi), Nguyễn Bình Triệu (54 tuổi, cùng ngụ TPHCM) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc (24 tuổi), Nguyễn Đại Nghĩa (29 tuổi), Thạch Ngọc Yến Vy (25 tuổi) bị tuyên tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, chiều 20/11/2022, Công an TPHCM phát hiện Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang có biểu hiện nghi vấn trước một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh cũ).

Tại đây, Khiêm tự nguyện giao nộp gần 43kg ma túy. Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm hàng chục kg ma túy.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Bình Đại là người thiết lập đường dây từ tháng 10/2022. Để tránh bị phát hiện, Đại điều hành toàn bộ hoạt động thông qua ứng dụng Telegram.

Ma túy được vận chuyển bằng xe du lịch từ Đồng Tháp về TPHCM, sau đó giao cho các “chân rết” như Khiêm, Quang và Nguyễn Bình Triệu cất giữ.

Thủ đoạn của băng nhóm này là giao hàng không tiếp xúc. Theo chỉ đạo của Đại, các đàn em mang ma túy bỏ tại những địa điểm công cộng vắng người như cột điện đầu hẻm trên quốc lộ 1A (quận Bình Tân cũ) hoặc chân cầu Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) để người mua đến nhận theo định vị, nhằm xóa dấu vết giao dịch trực tiếp.

Trong vụ án này, Đại và Khiêm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi mua bán hơn 60,8kg ma túy các loại.