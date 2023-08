39 người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Long An

Tối 26/8, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, kết quả test nhanh qua kiểm tra quán karaoke Diamond (ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), phát hiện 39 người dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát kiểm tra các đĩa chứa chất bột trắng được xác định là ma túy (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 23h30 ngày 24/8, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Hòa vây chặt quán karaoke Diamond kiểm tra.

Khi trinh sát xuất hiện đã khống chế toàn bộ 3 phòng hát có 24 người đang bay lắc theo điệu nhạc. Những người này là tiếp viên, nhân viên, khách đến hát.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 3 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng là ma túy cùng một số dụng cụ sử dụng. Trong số này, 19 cô gái khai nhận sử dụng ma túy để chung vui cùng bạn bè tại quán.