30 phút tóm kẻ cướp giật điện thoại ở TPHCM

Ngày 16/5, Công an Phường Bình Trị Đông, TPHCM, đã truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng Trần Song Toàn (SN 1995, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, chị T.T.T.V. (SN 2003, quê tỉnh Bình Thuận) chạy xe máy trên đường tỉnh lộ 10 theo hướng từ An Dương Vương đi Lê Đình Cẩn.

Khi đến trước số 338 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, cô gái bất ngờ bị Trần Song Toàn chạy xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát và giật chiếc điện thoại di động để trong túi áo khoác. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Phường Bình Trị Đông đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, bắt giữ đối tượng vào lúc 4h cùng ngày.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi di chuyển trên các tuyến đường vắng vào đêm khuya; đồng thời, hạn chế để điện thoại, tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị đối tượng cướp giật. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân cần nhanh chóng trình báo công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.