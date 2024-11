1kg ma túy và gần 5.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong thùng thuốc nam

Ngày 24/11, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã bắt giữ Chu Minh Ngọc Thắng (34 tuổi, trú phường Tự An), Lê Xuân Lưu (53 tuổi, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) và Quang Minh Dũng (18 tuổi, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An), để làm rõ vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện một nhóm đối tượng ma túy hoạt động tinh vi với quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án.

Đối tượng Thắng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số ma túy "khủng" (Ảnh: Đức Nguyễn).

Quá trình theo dõi, công an phát hiện Thắng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau nhiều ngày bám theo lịch trình di chuyển, khi phát hiện Thắng chở một thùng hàng đi trên đường Hùng Vương (phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, công an phát hiện có 4.960 viên ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và 1kg ma túy loại Ketamine được ngụy trang trong thùng thuốc nam.

Mở rộng điều tra, công an xác định Lê Xuân Lưu cũng nằm trong đường dây mua bán ma túy nên đã bắt giữ.

Số ma túy là tang vật của vụ án (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngoài ra, khi xác định Quang Minh Dũng cũng có liên quan, một tổ công tác của Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã di chuyển ra Nghệ An, bắt giữ thành công đối tượng.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố Chu Minh Ngọc Thắng về tội Mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố Lê Xuân Lưu về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố Quang Minh Dũng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chu Minh Ngọc Thắng từng lĩnh án 9 năm tù giam cùng về tội Cố ý gây thương tích.