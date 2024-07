14 đối tượng cầm dao, chai bia đuổi đánh 3 thanh niên đi xe không biển số

Chiều 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì vừa tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng đang bị công an tạm giữ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, 3 nam thanh niên gồm H.Đ.N., Đ.C.C., Đ.V.N. (đều sinh năm 2008, trú tại huyện Phù Yên, Sơn La) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát từ TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) lên TP Việt Trì chơi, bị 14 đối tượng đi trên 7 xe máy không gắn biển số đuổi đánh.

Sau khi đuổi kịp, các đối tượng cầm theo dao, vỏ chai bia đánh đập, gây thương tích cho anh H.Đ.N.

Theo xác định của công an, nhóm đối tượng và bị hại không hề quen biết, không phát sinh mâu thuẫn từ trước, chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, sau đó đuổi đánh.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì phối hợp với công an cơ sở tiến hành rà soát, xác minh, nhanh chóng làm rõ nhóm 14 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm: Đỗ Đào Duy Khánh, Trần Trịnh Tuấn, Hà Tiến Đạt, Hoàng Trung Nghĩa (đều SN 2006); Nguyễn Mạnh Dũng, Đào Phương Nam, Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Hoàng Thành Chương, Trần Duy Tân (cùng SN 2007); Vũ Minh Thiện, Hà Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Toàn, Hoàng Quốc Chí, Lê Hồng Sơn (đều SN 2008).

14 đối tượng trên cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, trong đó có một số đối tượng thuộc diện quản lý của Công an huyện Cẩm Khê.

Công an TP Việt Trì tạm giữ hình sự với 8 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.