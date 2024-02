13 đối tượng bị khởi tố vì hỗn chiến bằng dao, túyp sắt

Chiều 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Một đối tượng làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Trần Hải).

Theo công an, ngày 23/1 vừa qua, Trần Đức Cường (SN 1996, khu 8, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ) cùng gia đình hát karaoke tại quán Roma (khu 8, xã Hà Lộc) đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, khu dân cư Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Sau đó, Tuấn và Cường đều gọi cho các đồng bọn của mình tới ứng cứu. Nhóm của Trần Đức Cường kéo đến quán dùng dao kiếm, gạch đánh Nguyễn Anh Nhật (nhóm của Tuấn) dẫn tới thương tích. Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai nhóm bỏ về.

Cùng ngày hôm đó, nhóm của Nguyễn Anh Tuấn tìm thấy nhóm của Trần Đức Cường tại quán bi-a X9 thuộc khu 4, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

Ngay lập tức, hai nhóm sử dụng dao, túyp sắt lao vào đuổi đánh nhau và đập phá cửa kính quán bi-a X9.

Hậu quả, Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đức Cường, Trần Hưng, Hoàng Trọng Lộc bị thương; một ô tô BKS 19A-535.09 và cửa kính của quán bi-a X9 bị hư hỏng.

Hung khí trong vụ án được công an thu giữ (Ảnh: Trần Hải).

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 13 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hoài Linh, Lê Xuân Sáng, Phan Trương Chi, Hoàng Tiến Dũng, Trần Đức Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Lộc, Dương Phi Long, Trương Trung Kiên, Trần Văn Vinh, Đặng Thanh Tùng (đều trú tại thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý về các hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản đối với các đối tượng trên.