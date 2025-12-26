Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ nhận tiền doanh nghiệp “đều đặn như lương”

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trên phạm vi cả nước.

Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc công nghệ Công ty Avatek) bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp và Môi trường thuộc Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 97 bị can còn lại bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Viện KSND Tối cao đã phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, nhằm thu hút khách hàng và nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm. Trong thời gian này, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, qua đó thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Công ty Avatek (Ảnh: A.V.).

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục chỉ đạo các phó giám đốc, trưởng phòng và nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi khoảng 83,7 tỷ đồng.

Để các hoạt động này diễn ra thuận lợi, Phương cùng các đồng phạm còn móc nối, đưa hối lộ nhằm tác động các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép, chỉ định kiểm nghiệm.

Cáo trạng thể hiện, năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Nhận thức rõ việc xin cấp quyết định chỉ định là rất khó khăn, trong khi bản thân không có mối quan hệ để tác động, Hồ Thị Thanh Phương đã tìm cách nhờ người có ảnh hưởng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty TSL.

Chi tiền hàng tháng đều đặn

Khoảng tháng 6/2020, Phương quen biết Nguyễn Nam Khánh, khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ. Phương biết Khánh từng giúp việc Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có mối quan hệ quen biết rộng trong hệ thống các bộ, ngành nên đã đặt vấn đề nhờ Khánh giúp xin các cơ quan chức năng ban hành quyết định chỉ định Công ty TSL là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước.

Đồng thời, Khánh còn được nhờ hỗ trợ xử lý các công việc phát sinh, khó khăn của doanh nghiệp với cơ quan thuế, thanh tra trong quá trình kiểm tra, thanh tra, cũng như đại diện Công ty TSL thực hiện các hoạt động đối ngoại như tiếp khách, tặng quà, ăn uống, quà Tết với lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất việc đưa tiền cho Khánh để đi “quan hệ”, tác động giải quyết hồ sơ xin cấp phép chỉ định cho Công ty TSL. Cùng thời điểm này, Nguyễn Hà Linh, vợ của Khánh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty TSL, Chi nhánh Hà Nội.

Theo thỏa thuận, mỗi lần Nguyễn Nam Khánh thực hiện việc quan hệ, đối ngoại, tiếp khách cho Công ty TSL tại Hà Nội đều gửi hóa đơn để doanh nghiệp thanh toán. Đến năm 2021, Phương cùng các đồng phạm thống nhất chi trả cho Khánh một khoản tiền cố định hàng tháng là 50 triệu đồng để phục vụ chi phí đối ngoại, tiếp khách. Từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023, mức chi này được nâng lên 100 triệu đồng mỗi tháng, chi trả đều đặn như tiền lương.

Ngoài khoản tiền cố định hàng tháng, mỗi lần Công ty TSL nộp hồ sơ đề nghị chỉ định kiểm nghiệm, Phương còn chuyển thêm cho Khánh các khoản tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng nhằm tác động, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện thỏa thuận trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Phương đã chuyển cho Khánh tổng số tiền 3,18 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2023, Phương nghỉ việc tại Công ty TSL, thành lập Công ty Avatek và tiếp tục đưa thêm 800 triệu đồng cho Khánh và Linh để hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản và thủy sản.