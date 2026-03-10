10 "nữ quái" tổ chức đường dây mang thai hộ, dịch vụ trọn gói từ A đến Z

Ngày 10/3, TAND tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại đối với 10 bị cáo: Quách Thị Thương (SN 1985, trú Thái Nguyên), Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987, trú Hà Nội), Đoàn Hà Trang (SN 1995, trú Hải Phòng), Lò Thị Thanh (SN 1996, trú Sơn La), Phùng Thị Nương (SN 1996, trú Hà Nội), Nguyễn Đỗ Phương Hoài (SN 1997, trú Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992, trú Ninh Bình), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1989, trú Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996, trú Hà Nội) và Võ Thị Lan (SN 1989, trú Hà Tĩnh).

Các bị cáo trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Sự).

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, do không có việc làm, Quách Thị Thương lên mạng xã hội tìm hiểu về việc mang thai hộ để hưởng lợi nhuận, kiếm thêm thu nhập. Sau đó, đối tượng quen biết người tên là Wang (quốc tịch Trung Quốc, không rõ tuổi, địa chỉ). Wang sử dụng tài khoản zalo có tên Andy kết bạn, làm quen rồi liên hệ, đề nghị Thương tìm người mang thai hộ.

Yêu cầu của Wang đưa ra cho Thương là tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ cho những người độc thân hoặc cặp vợ chồng hiếm muộn con là người Trung Quốc. Bên cạnh đó, tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh do người mang thai hộ sinh ra và làm thủ tục đăng ký khai sinh, làm giấy xét nghiệm ADN, làm thủ tục nhận cha cho con và giấy thông hành cho cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc, hoàn tất quá trình mang thai hộ.

Vào việc, Thương đăng thông tin lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm người mang thai hộ. Các đối tượng mang thai hộ cho Thương gồm có: Phùng Thị Nương, Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Đỗ Phương Hoài, Võ Thị Lan, Nguyễn Ngọc Thúy. Những người này sau đó tiếp tục làm môi giới, làm bảo mẫu trong đường dây của Thương.

Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu (là người đã từng mang thai hộ trong đường dây của Wang) làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi họ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Đối với các trường hợp phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan để cấy phôi thai, sau đó đến Campuchia để dưỡng thai. Sau khi có tim thai, sức khỏe ổn định, những phụ nữ mang thai hộ sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai và sinh con.

Các cháu bé sau khi sinh sẽ được Thương phân công bảo mẫu chăm sóc, nuôi dưỡng tại 2 căn hộ ở tỉnh Hưng Yên. Đây là các địa điểm do Thương chỉ đạo Lò Thị Thanh đứng ra thuê để làm nơi tập kết các bé sơ sinh về nuôi dưỡng, chăm sóc trong thời gian chờ bố mẹ các cháu bé đến làm thủ tục nhận con.

Để hoàn tất các thủ tục nhằm hợp thức hóa cho việc bố mẹ người Trung Quốc nhận con, các đối tượng trong đường dây mang thai hộ đã làm giả giấy chứng sinh rồi thuê người đứng tên khai sinh cho các cháu bé, sau đó thực hiện các thủ tục nhận cha cho con hoặc làm thủ tục đưa các cháu xuất cảnh sang Trung Quốc để bàn giao cho bố mẹ ruột.

Toàn bộ chi phí thanh toán cho người mang thai hộ, tiền lương hàng tháng của Thương, Thu và các chi phí phát sinh khác trong quá trình mang thai hộ đều được Wang nhờ Đoàn Hà Trang chuyển khoản thanh toán.

Các bị cáo cúi đầu nhận tội về hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại của mình (Ảnh: Nguyễn Sự).

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2025, Quách Thị Thương và đồng phạm đã tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Cụ thể Quách Thị Thương hưởng tổng số 345 triệu đồng (tiền công hàng tháng), là người điều hành đường dây trong nước, thực hiện 11 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Bị cáo Phạm Thị Hoài Thu được trả công hàng tháng, tham gia thực hiện 9 vụ tổ chức mang thai hộ. Thu thực hiện theo chỉ đạo của Wang và Thương, có nhiệm vụ đưa thai phụ đi khám thai định kỳ; hỗ trợ đưa các sản phụ nhập viện sinh con. Ngoài ra, Thu còn làm bảo mẫu cho 2 cháu bé, được hưởng tổng số tiền hơn 211 triệu đồng.

Đoàn Hà Trang tham gia thực hiện 11 vụ tổ chức mang thai hộ theo chỉ đạo của Wang, có nhiệm vụ thực hiện việc thanh toán tiền cho những người mang thai hộ và các chi phí phát sinh để hưởng hơn 3,8 triệu đồng tiền chênh lệch tỷ giá.

Lò Thị Thanh theo chỉ đạo của Thương đã tìm và đứng tên thuê 2 căn hộ ở tỉnh Hưng Yên làm nơi tập kết, nuôi dưỡng các cháu do người mang thai hộ sinh ra. Tại đây, Thanh tham gia 4 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 4 cháu bé, đã được hưởng 34,5 triệu đồng tiền công chăm sóc.

Phùng Thị Nương tham gia 3 vụ tổ chức mang thai hộ, trong đó 1 lần môi giới cho Nguyễn Đỗ Phương Hoài để mang thai hộ; làm bảo mẫu cho 2 cháu bé để hưởng tiền công chăm sóc. Nương đã được hưởng 20 triệu đồng tiền môi giới.

Nguyễn Đỗ Phương Hoài tham gia 2 vụ tổ chức mang thai hộ, có nhiệm vụ làm giấy khai sinh và các thủ tục nhận cha cho con để bàn giao cháu N.A.K. về nước, được hưởng 30 triệu đồng; giúp Quách Thị Thương tìm, thuê Trần Phương Anh sử dụng giấy chứng sinh giả để làm đăng ký khai sinh cho một cháu bé để hưởng tiền công.

Nguyễn Thị Thu Trang tham gia 2 vụ tổ chức mang thai hộ, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 2 cháu bé, đã được hưởng hơn 12 triệu đồng tiền công chăm sóc. Nguyễn Ngọc Thúy tham gia 2 vụ tổ chức mang thai hộ, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 2 cháu bé, đã được hưởng hơn 1,7 triệu đồng tiền công chăm sóc.

Đối với Nguyễn Thị Hằng và Võ Thị Lan cùng tham gia 1 vụ tổ chức mang thai hộ, có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho 1 cháu bé, mỗi người đã được hưởng hơn 51 triệu đồng tiền công chăm sóc.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quách Thị Thương 36 tháng tù; Phạm Thị Hoài Thu và Đoàn Hà Trang cùng mức án 27 tháng tù; Lò Thị Thanh 24 tháng tù; Phùng Thị Nương và Nguyễn Thị Thu Trang cùng mức án 21 tháng tù; Nguyễn Đỗ Phương Hoài 15 tháng tù; Nguyễn Ngọc Thúy 12 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng và Võ Thị Lan cùng mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.