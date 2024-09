Yaris Cross so kè Mitsubishi Xforce - Cuộc chiến của những ngôi sao B-SUV

Phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam trong năm 2024 thêm sôi động khi đón nhận "tân binh" Mitsubishi Xforce. Các mẫu xe khác ngay lập tức đã có những động thái khác nhau nhằm duy trì sức hút trong đường đua, trong đó có Toyota Yaris Cross. Hai mẫu xe Nhật đang chia nhau vị trí dẫn đầu và về đường dài thì "sức trẻ" hay "giá trị cốt lõi" sẽ thuyết phục khách Việt?

Giá bán và các phiên bản

Mức giá mới của Yaris Cross giúp mẫu xe cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota phản ứng khá nhanh trước những khó khăn chung của thị trường xe 2024. Bằng chứng là hãng đã sớm đưa ra mức điều chỉnh 73-80 triệu đồng cho Yaris Cross. Với giá mới 650 triệu cho bản thuần xăng và 765 triệu đồng cho bản Hybrid, mẫu SUV hạng B của Toyota đã dễ tiếp cận hơn nhiều so với trước.

Trong khi đó, Mitsubishi bắt đầu giao xe Xforce từ tháng 3, giá khởi điểm ban đầu là 620 triệu nhưng sau đó được giảm còn 599 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất mở bán muộn hơn, mức giá cao nhất là 710 triệu đồng. Không kể về tùy chọn màu sắc thì Xforce có 4 phiên bản, chủ yếu khác nhau về trang bị.

Xforce có 4 phiên bản, chủ yếu khác nhau về trang bị (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự vươn lên của bộ đôi xe Nhật này đã đẩy hai mẫu ô tô khá "hot" trước đó là Hyundai Creta và Kia Seltos xuống các vị trí thấp hơn trong phân khúc.

Ngoại thất và nội thất

Là sản phẩm "sinh sau", Xforce có thông số kích thước nhỉnh hơn đôi chút, trong khi Yaris Cross lại gọn gàng khi đi trong phố. Mẫu xe của Mitsubishi sở hữu tạo hình trẻ trung với cụm đèn cỡ lớn ở cả trước và sau. Còn đại diện của Toyota hiện đại và hợp mắt với số đông hơn, bao gồm cả nhóm khách hàng trung tuổi.

Hai mẫu xe này đều sở hữu la-zăng 18 inch, các trang bị hiện đại tương đồng như hệ thống chiếu sáng LED, đèn tự động, cốp đóng mở điện. Gương chiếu hậu của hai mẫu xe này đều chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn xi-nhan. Ngoài ra, Xforce có tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc thì con số này với Yaris Cross là 5 và đều có tùy chọn nóc đen, mang đến phong cách khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch.

Trang bị ở nội thất cũng khá tương đồng với ghế da, gương chiếu hậu chống chói, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, phanh tay điện tử. Màn hình phía sau vô-lăng của Yaris Cross có kích thước 7 inch, trong khi Xforce là 8 inch, màn hình giải trí trung tâm tương ứng là 10,1 inch và 12,3 inch, đều kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Tuy nhiên, mẫu xe của Toyota có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, trong khi sản phẩm của Mitsubishi chỉ dừng ở mức chỉnh cơ. Trên phiên bản Ultimate, hãng trang bị 8 loa Yamaha cho Xforce, còn Yaris Cross là 6 loa Pioneer ở bản HEV.

Động cơ nhiều khác biệt

Không chỉ nổi bật so với Xforce mà Yaris Cross còn khác biệt so với phần còn lại của phân khúc SUV cỡ B khi được Toyota phân phối phiên bản HEV. Cỗ máy Hybrid bao gồm động cơ điện cho công suất 79 mã lực và 141 Nm mô-men xoắn, kết hợp cùng máy xăng 90 mã lực và 121 Nm mô-men xoắn.

Có tùy chọn động cơ Hybrid tạo thêm khác biệt cạnh tranh cho Yaris Cross trong phân khúc (Ảnh: TMV).

Trong khi đó, Xforce chỉ có bản thuần xăng cho công suất tối đa 103 mã lực và 141 Nm mô-men xoắn cực đại. Cả hai mẫu xe này đều dùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Những thông số trên cho thấy Yaris Cross mạnh hơn đối thủ về động cơ, đồng thời cỗ máy này còn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình 3,8 lít xăng cho 100km đường hỗn hợp. Trong khi đó, Xforce sẽ tiêu tốn 6,4 lít xăng để chạy quãng đường tương đương.

Trang bị an toàn và hỗ trợ lái

Cả Yaris Cross và Xforce bản cao cấp đều được trang bị 6 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, camera lùi… Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao cũng hiện diện, bao gồm điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước…

Tuy nhiên, Yaris Cross có một số trang bị mà Xforce không sở hữu, bao gồm cảm biến trước, camera 360 độ, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn. Những tính năng này cũng khá được người tiêu dùng Việt Nam hiện nay quan tâm, sử dụng thường xuyên nhằm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành xe.

Yaris Cross và Xforce đang là 2 ngôi sao sáng trong phân khúc xe gầm cao đô thị (Ảnh: TMV).

Có thể nói Xforce và Yaris Cross đại diện cho những thay đổi tích cực của hãng xe Nhật tại thị trường Việt Nam. Bộ đôi này sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị ngập tràn cùng giá bán cạnh tranh nên đã "đè bẹp" xe Hàn thời gian gần đây.

Trong đó, Xforce với luồng gió mới của "tân binh" đã thu hút sự quan tâm của khách hàng. Kích thước đồ sộ hơn đối thủ, kiểu dáng có phần phá cách nhưng hợp mắt nhóm khách hàng trẻ đã giúp mẫu xe của Mitsubishi ghi nhận doanh số ấn tượng.

Còn Yaris Cross thể hiện một Toyota mới với trang bị ngập tràn, thậm chí còn vượt nhiều đối thủ. Nhưng xoay quanh mẫu xe này vẫn là những "giá trị cốt lõi" như động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn so với các xe cùng phân khúc. Các tính năng tập trung vào hỗ trợ người lái và nâng cao an toàn, tất cả hội tụ trong một diện mạo dễ hợp mắt số đông.

Yaris Cross và Xforce đều là thương hiệu Nhật Bản nên phần nào cũng chiếm được nhiều cảm tình hơn từ người dùng Việt so với các dòng xe Hàn Quốc. Trong đó, Mitsubishi hiện có 61 đại lý. Con số này với Toyota là 87 đại lý, trải dài trên toàn quốc, độ phủ rộng hơn so với đối thủ và đây cũng chính là điểm cộng lớn của Toyota so với các đối thủ.

Với chiến lược sản phẩm như vậy, phân khúc B-SUV năm 2024 hứa hẹn sẽ là cuộc đua của 2 "ngôi sao" cùng của thương hiệu Nhật.