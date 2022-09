Yamaha khuấy động thị trường với mẫu xe tay ga Grande Hybrid hoàn toàn mới

Ngày 22/9, Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng xe tay ga Yamaha Grande Hybrid 2022 hoàn toàn mới.

Với ý tưởng thiết kế dựa trên thông điệp "Tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian", Yamaha Grande Hybrid 2022 là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, sở hữu những đường cong duyên dáng, nhẹ nhàng, nhằm tôn lên vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch của xe và người lái.

Trong phiên bản này, Yamaha Motor Việt Nam định vị Yamaha Grande Hybrid 2022 sẽ là một chiếc xe ga thuộc phân khúc cao cấp. Với vẻ ngoài trẻ trung, thời trang nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế, Yamaha Grande Hybrid 2022 hướng đến những bạn nữ trẻ trung, đặc biệt là Gen Z. Họ là những bạn gái năng động, thanh lịch và vô cùng quyến rũ. Không chỉ vậy, họ còn là những con người tự chủ, độc lập, luôn hướng đến những sự lựa chọn tinh tế cho cuộc sống của mình.

Mẫu xe tay ga Yamaha Grande mới vừa được ra mắt.

Thiết kế Grande Hybrid 2022 thừa hưởng nét thanh lịch vốn có nhưng vẫn toát lên sự hiện đại với đường cong uyển chuyển chạy dọc thân xe mang đến vẻ đẹp vượt thời gian với 03 yếu tố: Năng động, quyến rũ và duyên dáng. Hệ thống đèn LED hiện đại, nổi bật với sự kết hợp độc của cụm đèn chính mang dáng dấp một viên kim cương cùng dải đèn LED tạo nên sự thu hút và tỏa sáng trên mọi cung đường.

Thiết kế hiện đại với đường cong uyển chuyển chạy dọc thân xe.

Yên xe được vuốt gọn, vừa đề cao tính thẩm mỹ lại giúp người ngồi lái thoải mái hơn. Góc yên sau điều chỉnh cho cao hơn, kết hợp cùng tay nắm sau xe cho tư thế người ngồi sau thoải mái và vững vàng.

Bên cạnh những thiết kế hoàn toàn mới, không thể không kể đến những ưu điểm nổi trội đã làm nên tên tuổi của Yamaha Grande Hybrid trên thị trường, đó là động cơ Blue Core Hybrid 125 phân khối, làm mát bằng không khí đem đến hiệu suất vận hành tối ưu và siêu tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ 1.66 lít/100km. Hệ thống trợ lực điện (Hybrid) tối đa 3 giây sau kể từ khi xe lăn bánh, hệ thống trợ lực điện sẽ kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ.

Ấn tượng với thiết kế và tính năng là vậy, người tiêu dùng Việt, đặc biệt là các bạn trẻ, thế hệ gen Z, sẽ còn phấn khích hơn khi biết được rằng Yamaha Grande Hybrid 2022 là dòng xe mang tính tương lai với ứng dụng Y-Connect, giúp kết nối người lái với chiếc xe một cách hoàn hảo. Y-Connect sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính tiện dụng, và mang đến sự thoải mái tối đa. Đại diện hãng cho biết, năm 2022 sẽ là năm đánh dấu cột mốc, mở ra kỷ nguyên mới cho Yamaha Motor Việt Nam - Kỷ nguyên mới của kết nối - "The New Age of Connection".

Với Y-Connect, người dùng dễ dàng tiếp cận những thông tin như: Báo cuộc gọi, e-mail và tin nhắn, khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu, tiêu thụ nhiên liệu, vị trí đỗ xe, hiển thị revs, xếp hạng đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu.

Đặc biệt, tính năng theo dõi hành trình (Riding Log) mới sẽ cho phép người dùng dễ dàng biết được quãng đường mình đã đi, tìm kiếm quãng đường thông qua từ khóa, chia sẻ quãng đường với bạn bè, không chỉ vậy, người dùng còn có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh chụp trên đường đi lên các nền tảng mạng xã hội.

Tính năng theo dõi hành trình (Riding Log) giúp người dùng có nhiều trải nghiệm thú vị khi kết nối với xe.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Suzuki Yasutaka, Tổng giám đốc Công ty Yamaha Motor Việt Nam cho hay: "Chúng tôi tin tưởng rằng những mẫu xe mới với tính năng vượt trội sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với khách hàng và mang đến cho họ những cảm giác mới lạ khi lái những mẫu xe vừa tiện dụng lại vừa phù hợp với cá tính của mỗi người. Chúng tôi cũng hy vọng rằng với các sản phẩm mới này, khách hàng Gen Z cả nam và nữ đều sẽ tận hưởng phong cách sống của họ, có được những trải nghiệm và cảm xúc mới vượt trên cả mong đợi".

Ông Suzuki Yasutaka - Tổng giám đốc Công ty Yamaha Motor Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Có thể thấy, Yamaha Grande Hybrid 2022 không chỉ đơn thuần là một chiếc xe đậm chất thời trang, quyến rũ, mà còn là chiếc xe đại diện cho công nghệ hiện đại, và cho sự kết nối trong kỷ nguyên số hiện nay. Xe hiện có 3 phiên bản với mức giá bán lần lượt là: 45,9 triệu đồng (Phiên bản tiêu chuẩn); 50,3 triệu đồng (Phiên bản cao cấp) và 51 triệu đồng (Phiên bản giới hạn).

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website Yamaha Motor Việt Nam (https://ymhvn.com/Grande2022-I).