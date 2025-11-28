Xpander Hybrid có nâng cấp, chờ ngày về Việt Nam cạnh tranh Limo Green

Vài ngày sau khi Toyota Veloz Hybrid ra mắt, Mitsubishi đã tung ra bản nâng cấp cho Xpander HEV tại Thái Lan. Đây là cái tên được nhiều khách Việt trông chờ trong bối cảnh xe hybrid phổ thông ngày càng được ưa chuộng, cũng như các quy định khí thải, mức tiêu thụ nhiên liệu thêm nghiêm ngặt.

Giá bán tăng lên 939.000 Baht (khoảng 768 triệu đồng), tương đối cao so với Suzuki XL7 Hybrid và Toyota Veloz có giá trong khoảng 795.000-875.000 Baht (tương đương 651-716 triệu đồng).

Phiên bản Hybrid tiếp tục được lắp ráp ở nhà máy Laem Chabang (Thái Lan) thay vì nhập khẩu từ Indonesia (Ảnh: Mitsubishi).

Ở đời 2026, xe được cập nhật một số chi tiết thiết kế như lưới tản nhiệt có đồ họa đa nan dọc, đèn định vị ban ngày kiêm xi-nhan phía trước cầu kỳ hơn, đèn sương mù LED và cản sau vuông vức. Bộ mâm hợp kim 17 inch mang tạo hình đa chấu.

Thậm chí, Xpander HEV trông hầm hố, cá tính hơn biến thể thuần xăng nhờ ốp đèn pha, đèn hậu LED màu đen khói và gói bodykit gồm líp cản trước, sau và ốp sườn. Mui xe, viền mặt ca-lăng và gương chiếu hậu được sơn đen bóng tương phản, trong khi tay nắm cửa đồng màu thân xe thay vì được mạ crôm như trước.

Mitsubishi đã loại bỏ những điểm nhấn xanh dương ở ngoại thất, chỉ giữ lại logo nhận diện tại một số vị trí.

Phanh sau của Xpander HEV là dạng đĩa thay vì tang trống như bản xăng (Ảnh: Mitsubishi).

Bên trong, Xpander “xăng lai điện” cũng sở hữu màn hình cảm ứng 10 inch cải tiến, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Các tiện nghi còn lại được giữ nguyên, nổi bật với vô-lăng ba chấu bọc da, bảng đồng hồ 8 inch, gương chiếu hậu chống chói tự động, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và cần số điện tử. Ghế chỉnh cơ, bọc da giảm hấp thụ nhiệt trên mọi phiên bản, song đã được tinh chỉnh về màu sắc theo hướng cao cấp, thể thao hơn.

Loạt điểm nhấn trang trí trên táp-lô, xung quanh cửa gió điều hòa, ở cánh cửa hay vô-lăng đều được chuyển sang dạng tối màu (Ảnh: Mitsubishi).

Phục vụ hành khách ở hàng ghế sau tiếp tục là bệ tỳ tay trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, cửa gió điều hòa, cổng sạc USB-C, USB-A và cổng 12V. Đáng tiếc, vị trí trung tâm hàng ghế thứ hai chưa được lắp thêm tựa đầu có thể chỉnh độ cao như trên bản thuần xăng.

Tất cả các ghế ngồi đều đi kèm dây an toàn ba điểm; hàng ghế thứ hai có hai chốt móc ghế trẻ em ISOFIX.

Khía cạnh an toàn được hãng xe Nhật Bản chú trọng ở đợt nâng cấp này. Không chỉ tăng từ 2 lên 6 túi khí, Xpander HEV còn được bổ sung nhiều tính năng trợ lái nâng cao (ADAS): cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ chuyển làn đường.

So với Veloz, đại diện nhà Mitsubishi thiếu phanh khẩn cấp tự động nhưng nhỉnh hơn ở kiểm soát hành trình - dù vẫn là loại thông thường. Camera 360 độ lần đầu xuất hiện trên Xpander Cross HEV.

Xpander Cross HEV (969.000 Baht - khoảng 793 triệu đồng) gây ấn tượng với nội thất màu nâu - đen hiếm thấy trong phân khúc (Ảnh: Mitsubishi).

Hệ động lực hybrid e:Motion gồm động cơ xăng 1.6L (94 mã lực, 134Nm), một mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,1kWh. Tổng công suất và sức kéo hệ thống đạt 114 mã lực và 255Nm, hệ dẫn động cầu trước.

Nhà sản xuất công bố chiếc xe 7 chỗ cỡ nhỏ có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 9,7 giây, tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,2 lít/100km và tương thích với xăng E20.

Người lái có thể tùy chỉnh giữa 7 chế độ vận hành: Thông thường, Đường ướt, Đường sỏi, Đường nhựa, Đường bùn, Thuần điện và Sạc pin. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) giúp xe vận hành ổn định hơn.

Khung gầm và hệ thống tay lái trợ lực điện được hiệu chỉnh nhằm cải thiện độ đầm chắc, linh hoạt của Xpander HEV (Ảnh: Mitsubishi).

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander đứng trước cơ hội trở thành ô tô xăng/dầu bán chạy nhất năm 2025. Sau 10 tháng, lũy kế doanh số của chiếc MPV đạt 15.082 chiếc, xếp sau là Ford Ranger với 14.453 xe

Ra mắt vào năm 2018, Xpander nhanh chóng trở thành “gà đẻ trứng vàng” của Mitsubishi tại nước ta khi kết hợp hài hòa các yếu tố thiết kế, trang bị, độ thực dụng và giá bán.

Tuy vậy, thị trường đã đón thêm nhiều “tân binh”, được nhận định là hấp dẫn không kém, trong đó có VinFast Limo Green (749 triệu đồng). Mẫu MPV thuần điện của VinFast hướng đến người chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, giữ lợi thế về kích thước và chi phí vận hành tối ưu (miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027; chi phí bảo dưỡng thấp).

Trước áp lực lớn, Mitsubishi gia tăng ưu đãi cho Xpander trong tháng 11, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 1 năm. Trừ đi khuyến mại, giá thực tế còn khoảng 496-593 triệu đồng.