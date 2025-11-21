Cắt giảm ngân sách, Nissan “mượn” Mitsubishi Outlander làm xe PHEV đầu tiên

Tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025, Nissan chính thức giới thiệu Rogue Plug-in Hybrid - PHEV đầu tiên của thương hiệu ở Mỹ. Đáng nói, xe trông không khác gì “bản sao” của Mitsubishi Outlander thế hệ mới nhất.

Điều này có thể hiểu được bởi Rogue/X-Trail chưa có cấu hình plug-in hybrid tại bất cứ thị trường nào trên thế giới, và hãng xe Nhật Bản phải tối ưu hóa quá trình phát triển sản phẩm để vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có. Ngoài Rogue Plug-in Hybrid, Nissan còn có mẫu xe bán tải Navara thế hệ mới “nương tựa” Mitsubishi Triton.

Dù cùng tên Rogue, phiên bản Plug-in Hybrid (trên) có thiết kế gần như khác biệt hoàn toàn so với bản X-Trail/Rogue thông thường (dưới) (Ảnh: Nissan).

Bên ngoài, Nissan đã điều chỉnh mặt ca-lăng sao cho tương đồng với loại V-motion trên Rogue hiện hành, đồng thời bổ sung ốp trang trí đính tên thương hiệu trên cửa hậu - đặc điểm nhận diện trên nhiều xe Nissan PHEV mới ra mắt như Frontier Pro.

Tuy vậy, không khó để nhận ra loạt đường nét đặc trưng thuộc ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield của Mitsubishi, trong đó có điểm nhấn hình chữ “X” ở đầu xe. Gần như toàn bộ đèn pha, đèn hậu và đèn sương mù phía trước sử dụng bóng LED, riêng đèn pha đi kèm hệ thống rửa đèn.

Màu đen bóng tương phản trên gương chiếu hậu, viền cửa sổ, cản trước/sau, thanh ray nóc và bộ mâm hợp kim 20 inch tôn thêm vẻ thể thao cho chiếc SUV cỡ trung. Hệ thống treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau như hầu hết các đối thủ.

Trục cơ sở 2.705mm của Rogue Plug-in Hybrid nhỉnh hơn CX-5, CR-V nhưng kém Territory và Tucson (Ảnh: Nissan).

Nội thất của Rogue Plug-in Hybrid gần như giống hệt Outlander, thể hiện ở vô-lăng bốn chấu, cần số điện tử, màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây và bảng đồng hồ 12,3 inch. Một số tiện nghi nổi bật còn có điều hòa tự động ba vùng độc lập, cốp điện tích hợp “đá cốp”, rèm che nắng hàng ghế sau, sạc không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động…

Ghế bọc nỉ hoặc da cao cấp, riêng hàng ghế trước chỉnh điện và nhớ vị trí. Phiên bản cao cấp nhất có thêm màn hình HUD 10 inch, 9 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh và tính năng sưởi ấm hai hàng ghế đầu tiên. Kính cách âm ở cánh cửa trước góp phần cải thiện độ yên tĩnh của khoang xe.

So với Outlander 2025 tại châu Âu và Nhật Bản, Rogue thiếu màn hình cảm ứng 12,3 inch chạy hệ điều hành Google Automotive và 12 loa Yamaha (Ảnh: Nissan).

Hàng ghế thứ hai có cơ chế chỉnh tiến/lùi và độ ngả lưng linh hoạt, đảm bảo thoải mái cho số đông người dùng. Trái lại, vị trí cho hành khách thứ 6 và 7 chỉ phù hợp cho những ai có chiều cao khiêm tốn.

Khoang hành lý rộng 362-1.832 lít, được bố trí một ổ cắm 1.500W đủ sức duy trì hoạt động của các thiết bị điện cơ bản. Cửa sau mở tối đa 70 độ giúp hành khách dễ dàng ra/vào phương tiện.

Phương diện an toàn được xem là lợi thế của Rogue Plug-in Hybrid trong phân khúc C-SUV. Cụ thể, xe sở hữu 11 túi khí, camera 360 độ và tổ hợp tính năng trợ lái nâng cao Nissan Safety Shield 360 (kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau…).

Hệ thống ProPILOT Assist kết hợp dữ liệu bản đồ cho phép xe bán tự hành, tự động tăng/giảm tốc khi đến góc cua hoặc giao lộ (Ảnh: Nissan).

Dưới nắp ca-pô là hệ động lực xăng lai điện gồm động cơ 2.4L hút khí tự nhiên (131 mã lực, 195Nm) và hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 450Nm. Pin lithium-ion 20kWh cho tầm hoạt động thuần điện ước tính lên tới 61,1km.

Khác với Outlander PHEV, phiên bản Plug-in Hybrid của Rogue không hỗ trợ sạc nhanh DC, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ mất ít nhất 7,5 tiếng để nạp điện từ 0-100%.

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) song hành với 7 chế độ vận hành: Bình thường, Tiết kiệm, Thể thao, Đường nhựa, Đường đá dăm, Đường tuyết và Đường bùn.

Người lái có thể điều khiển xe bằng tính năng ga/phanh tích hợp trong một bàn đạp e-Step, tương ứng với mức phanh tái sinh năng lượng cao nhất (Ảnh: Nissan).

Rogue Plug-in Hybrid được mở bán vào đầu năm sau với phiên bản SL và Platinum, giá bán chưa được công bố. Tại Việt Nam, Nissan X-Trail đã bị “khai tử" từ lâu, còn Mitsubishi Outlander cũng đứng trước nguy cơ tương tự khi Destinator ra mắt vào ngày 1/12 sắp tới.

Chưa có dấu hiệu cho thấy thế hệ mới của X-Trail lẫn Outlander sẽ về nước để cạnh tranh với Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V và Hyundai Tucson.