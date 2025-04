Du khách Hàn Quốc nhận lại chiếc ví đánh rơi ở Phú Quốc

Ngày 24/4, Công an phường Dương Đông (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho du khách người Hàn Quốc đánh rơi, do một khách du lịch nhặt được và đem đến trình báo.

Cụ thể, chiều 23/4, ông Trần Tín Nghĩa (51 tuổi, là khách TPHCM đang đi du lịch tại Phú Quốc) mang một chiếc ví đến Công an phường Dương Đông trình báo nhặt được của rơi.

Ông Nghĩa cho biết mình nhặt được chiếc ví này tại khu vực bãi biển Dinh Cậu (khu phố 2, phường Dương Đông). Bên trong ví có nhiều tài sản gồm 1 triệu won Hàn Quốc (gần 19 triệu đồng tiền Việt), thẻ tín dụng và nhiều giấy tờ cá nhân.

Công an phường Dương Đông (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho du khách người Hàn Quốc (Ảnh: Hoàng Đô).

Nhận được tin trình báo, Công an phường Dương Đông phối hợp tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang xác định, chiếc ví là của ông Son Yong Ho (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ông và vợ đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Công an phường Dương Đông đã mời các bên liên quan lên làm việc và trao trả tận tay cho chủ nhân chiếc ví. Tại cơ quan công an, ông Son Yong Ho bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nghĩa cùng lực lượng công an đã hỗ trợ tìm lại tài sản.